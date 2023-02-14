С погибшим на СВО солдатом простятся в Свердловской области

Проводить Маркелова в последний путь соберутся близкие, друзья и обычные жители поселка Черемухово. Панихида состоится в здании Дома культуры «Малахит». Траурная церемония начнется в 11:00 по уральскому времени 16 февраля, сообщила администрация Североуральского ГО и выразила сочувствие семье погибшего военнослужащего.