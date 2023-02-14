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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

С погибшим на СВО солдатом простятся в Свердловской области

14 февраля 2023, 03:26
Николай Маркелов — военнослужащий из поселка Черемухово, Свердловская область. Мужчина принял участие в спецоперации армии ВС РФ на южных рубежах и погиб при исполнении воинского долга. Прощание с солдатом состоится 16 февраля.

Проводить Маркелова в последний путь соберутся близкие, друзья и обычные жители поселка Черемухово. Панихида состоится в здании Дома культуры «Малахит». Траурная церемония начнется в 11:00 по уральскому времени 16 февраля, сообщила администрация Североуральского ГО и выразила сочувствие семье погибшего военнослужащего.

Ранее стало известно, что в Ревде похоронили бойца, который скончался на границе Белгородской области из-за множественных ножевых ран. Местные власти предполагают, что по факту случившегося заведено уголовное дело.

В Ревде похоронили погибшего от множественных ножевых ранений военного
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Погибшие#Спецоперация#Похороны
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