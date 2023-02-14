С погибшим на СВО солдатом простятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Проводить Маркелова в последний путь соберутся близкие, друзья и обычные жители поселка Черемухово. Панихида состоится в здании Дома культуры «Малахит». Траурная церемония начнется в 11:00 по уральскому времени 16 февраля, сообщила администрация Североуральского ГО и выразила сочувствие семье погибшего военнослужащего.
Ранее стало известно, что в Ревде похоронили бойца, который скончался на границе Белгородской области из-за множественных ножевых ран. Местные власти предполагают, что по факту случившегося заведено уголовное дело.