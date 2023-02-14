Самые криминальные районы Екатеринбурга назвали в полиции

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
На вопрос одного из депутатов думы о районах с наиболее непростой криминальной обстановкой, Максим Метелица на первое место поставил Орджоникидзевский район, отметив, что и в Чкаловском на сотрудниках полиции лежит большая нагрузка.
В ходе доклада глава УМВД Екатеринбурга назвал наркоторговлю наиболее непростым по раскрываемости видом преступления. Раскрытых преступлений, связанных с наркотиками, всего чуть более половины — очень осложняет работу использование преступниками сети Интернет.
Однако в раскрываемости особо тяжких преступлений полиция добилась весомого успеха. Так, показатель раскрытых убийств составляет 93%, причинения тяжкого вреда здоровью 98%, а изнасилования раскрываются на все 100%.