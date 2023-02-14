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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Самые криминальные районы Екатеринбурга назвали в полиции

14 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI
В ежегодном отчете нового главы УМВД Екатеринбурга Максима Метелицы перед депутатами городской думы были названы самые криминальные районы города — Орджоникидзевский и Чкаловский.

На вопрос одного из депутатов думы о районах с наиболее непростой криминальной обстановкой, Максим Метелица на первое место поставил Орджоникидзевский район, отметив, что и в Чкаловском на сотрудниках полиции лежит большая нагрузка.

В ходе доклада глава УМВД Екатеринбурга назвал наркоторговлю наиболее непростым по раскрываемости видом преступления. Раскрытых преступлений, связанных с наркотиками, всего чуть более половины — очень осложняет работу использование преступниками сети Интернет.

Однако в раскрываемости особо тяжких преступлений полиция добилась весомого успеха. Так, показатель раскрытых убийств составляет 93%, причинения тяжкого вреда здоровью 98%, а изнасилования раскрываются на все 100%.

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#Наталья Лушина#Полиция#Криминал#Наркотики#Екатеринбург#Максим Метелица
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