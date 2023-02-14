Смог снова накрыл Свердловскую область

Напомним, с 3 по 7 февраля в регионе уже был объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условий. Люди жаловались на серую пелену, повисшую в воздухе, густые облака дыма, запахи гари и неприятный химический привкус во рту, а также на ухудшения самочувствия у аллергиков и больных легочными заболеваниями.