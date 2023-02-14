Смог снова накрыл Свердловскую область

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вновь прогнозирует на территории Свердловской области НМУ. С 20:00 14 февраля до 20:00 17 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Подобное предупреждение объявляется при штиле, тумане или смоге.
Напомним, с 3 по 7 февраля в регионе уже был объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условий. Люди жаловались на серую пелену, повисшую в воздухе, густые облака дыма, запахи гари и неприятный химический привкус во рту, а также на ухудшения самочувствия у аллергиков и больных легочными заболеваниями.
В период так называемого «черного неба» жителям рекомендуется воздерживаться от длительных прогулок по улице, особенно вблизи различных источников загрязнения атмосферы, реже открывать окна, особенно ранним утром и ночное, вместо проветриваний пользоваться кондиционерами, ежедневно устраивать влажную уборку жилых и рабочих помещений.