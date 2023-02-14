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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Смог снова накрыл Свердловскую область

14 февраля 2023, 15:11
Фото: TagilCity.ru
С 14 по 17 февраля в Свердловской области можно ожидать метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вновь прогнозирует на территории Свердловской области НМУ. С 20:00 14 февраля до 20:00 17 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Подобное предупреждение объявляется при штиле, тумане или смоге.

Напомним, с 3 по 7 февраля в регионе уже был объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условий. Люди жаловались на серую пелену, повисшую в воздухе, густые облака дыма, запахи гари и неприятный химический привкус во рту, а также на ухудшения самочувствия у аллергиков и больных легочными заболеваниями.

В период так называемого «черного неба» жителям рекомендуется воздерживаться от длительных прогулок по улице, особенно вблизи различных источников загрязнения атмосферы, реже открывать окна, особенно ранним утром и ночное, вместо проветриваний пользоваться кондиционерами, ежедневно устраивать влажную уборку жилых и рабочих помещений.

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#Наталья Лушина#Экология#НМУ#Смог#Погода#Новости УрФО#Нижний Тагил
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