Строительство новой котельной планируется в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Новая блочно-модульная котельная будет располагаться в районе улицы Комсомольская и использоваться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы. Закончить работы подрядная организация должна в течение 30 дней после заключения контракта.
Согласно условиям контракта, необходимо разработать архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения. Также в документации должны быть чертежи систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, сетей связи, и газоснабжения объекта. Кроме того, нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и работу котельной без постоянного присутствия персонала.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 февраля.