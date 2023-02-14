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Строительство новой котельной планируется в Черноисточинске под Нижним Тагилом

14 февраля 2023, 09:07
Фото: 1MI
Подрядчика для разработки документации для строительства новой котельной в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом ищет администрация города. На работы выделено 400 тысяч рублей.

Новая блочно-модульная котельная будет располагаться в районе улицы Комсомольская и использоваться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы. Закончить работы подрядная организация должна в течение 30 дней после заключения контракта.

Согласно условиям контракта, необходимо разработать архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения. Также в документации должны быть чертежи систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, сетей связи, и газоснабжения объекта. Кроме того, нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и работу котельной без постоянного присутствия персонала.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 февраля.

Контроль строительства новой котельной в поселке Новоасбест обойдется в 528 тысяч
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