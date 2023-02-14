Строительство новой котельной планируется в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Согласно условиям контракта, необходимо разработать архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения. Также в документации должны быть чертежи систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, сетей связи, и газоснабжения объекта. Кроме того, нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и работу котельной без постоянного присутствия персонала.