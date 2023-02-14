Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В этом году планируется привести в порядок не менее 200 километров региональных дорог. Объем дорожного фонда области составляет около 27 миллиардов рублей. Пока объём федеральных средств составляет 3,6 миллиарда рублей, но существует ежегодная тенденция, при которой к середине года объем региональных и федеральных средств увеличится, прогнозирует министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
В 2022 году было устранены повреждения на 180 километрах региональных дорог, построено 16 километров региональных трасс, отремонтировано с привлечением средств регионального бюджета 176 километров муниципальных дорог.
Как отмечается в Департаменте информационной политики Свердловской области, в текущем году благодаря национальному проекту планируется обновить более 84 километров дорог местного и регионального значения. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будут отремонтированы несколько участков улиц и светофоров. Также планируется завершить восстановление старейшего участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток, оборудовать съезды на Тюменский тракт, ввести в эксплуатацию третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги. Вошла в нацпроект реконструкция развязки близ концерна «Калина».
Все эти дороги являются опорными в транспортной сети региона, на них лежит нагрузка за ежедневную трудовую миграцию, они важны в экономике страны и региона, по ним проходят популярные туристические маршруты.