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Published Сегодня, 16:29

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Updated Сегодня, 16:31

Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог

14 февраля 2023, 16:29
Фото: 1MI
На ремонты дорог в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Свердловская область направит 8,4 млрд рублей.

В этом году планируется привести в порядок не менее 200 километров региональных дорог. Объем дорожного фонда области составляет около 27 миллиардов рублей. Пока объём федеральных средств составляет 3,6 миллиарда рублей, но существует ежегодная тенденция, при которой к середине года объем региональных и федеральных средств увеличится, прогнозирует министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

В 2022 году было устранены повреждения на 180 километрах региональных дорог, построено 16 километров региональных трасс, отремонтировано с привлечением средств регионального бюджета 176 километров муниципальных дорог.

Как отмечается в Департаменте информационной политики Свердловской области, в текущем году благодаря национальному проекту планируется обновить более 84 километров дорог местного и регионального значения. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будут отремонтированы несколько участков улиц и светофоров. Также планируется завершить восстановление старейшего участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток, оборудовать съезды на Тюменский тракт, ввести в эксплуатацию третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги. Вошла в нацпроект реконструкция развязки близ концерна «Калина».

Все эти дороги являются опорными в транспортной сети региона, на них лежит нагрузка за ежедневную трудовую миграцию, они важны в экономике страны и региона, по ним проходят популярные туристические маршруты.

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#Наталья Лушина#Дороги#Национальный проект#Ремонт дорог#Свердловская область#Новости УрФО
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