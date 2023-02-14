Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог

Как отмечается в Департаменте информационной политики Свердловской области, в текущем году благодаря национальному проекту планируется обновить более 84 километров дорог местного и регионального значения. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будут отремонтированы несколько участков улиц и светофоров. Также планируется завершить восстановление старейшего участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток, оборудовать съезды на Тюменский тракт, ввести в эксплуатацию третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги. Вошла в нацпроект реконструкция развязки близ концерна «Калина».