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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Свердловская область получит полмиллиарда на развитие туризма

14 февраля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Свердловской области в 2023 году федеральный бюджет выделяет сумму в размере более 500 тысяч рублей на развитие различных направлений туризма. Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ, подписал об этом соответствующее распоряжение.

Из них 332 миллиона рублей пойдут на строительство глэмпингов, развитие инфраструктуры прибрежных зон и уникального национального тура «Демидовский маршрут» — он станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. 219,5 миллиона рублей будут вложены в благоустройство туристического центра Екатеринбурга.

Поддержка туризма в Свердловской области осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

5,3 миллиарда: грант на развитие туризма выделили Свердловской области
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#Наталья Лушина#Свердловская область#Туризм#Бюджет#Новости УрФО#Михаил Мишустин
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