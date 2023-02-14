Свердловская область получит полмиллиарда на развитие туризма

Из них 332 миллиона рублей пойдут на строительство глэмпингов, развитие инфраструктуры прибрежных зон и уникального национального тура «Демидовский маршрут» — он станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. 219,5 миллиона рублей будут вложены в благоустройство туристического центра Екатеринбурга.