Свердловская область получит полмиллиарда на развитие туризма

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Из них 332 миллиона рублей пойдут на строительство глэмпингов, развитие инфраструктуры прибрежных зон и уникального национального тура «Демидовский маршрут» — он станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. 219,5 миллиона рублей будут вложены в благоустройство туристического центра Екатеринбурга.
Поддержка туризма в Свердловской области осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».