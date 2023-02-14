Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID

Это уже не первый случай, когда свердловский Минздрав под руководством Андрея Карпова отказывает медучреждениям в финансовой поддержке. В Нижнем Тагиле ведомство долгое время не собиралось заниматься ремонтом хирургического отделения в Демидовской больнице. После жалоб пациентов была проведена прокурорская проверка, которая выявила, что в коридорах, палатах, туалетах и других помещениях отслаивается краска и штукатурка. Также специалисты нашли дыры в стенах, следы протеканий, сколы углов стен и дефекты в инженерных коммуникациях.