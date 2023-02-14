Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Арбитражный суд установил, что в 2020–2021 годах Роспотребнадзор обязал «Новую детскую поликлинику» проводить лабораторные исследования детей, не имеющих ярко-выраженных симптомов вирусной инфекции. Однако, по правилам Федерального фонда обязательного медицинского страхования, затраты на анализы «бессимтомников» полис ОМС не покрывает, а значит медучреждения должны проводить их за счет иных бюджетов.
Поликлиника попыталась обратиться в администрацию Екатеринбурга и горздрав. Однако там в выделении средств отказали, сославшись на то, что медучреждение не входит в перечень муниципальных.
В результате в отсутствии внешнего финансирования и за неимением
собственного лабораторного фонда исполнение выданных поликлинике
предписаний привели к финансовым затратам, покрытым за счет собственных
средств поликлиники, — говорится в судебной документации.
Поликлиника подтвердила в суде, что за 2020 год провела 1 298 лабораторных исследований, а в 2021 году — 553 исследования, в том числе и ПЦР-тестов. Всего, заключив договор с частной лабораторий, детское медучреждение потратило на это 1,7 млн рублей.
В ответ Минздрав попытался обвинить поликлинику в нарушении маршрутизации биологического материала. Но суд этот довод отклонил, так как медучреждение предоставило все доказательства правильности действий и обоснования затрат.
В конце 2021 года правительство Свердловской области приняло решение проверить обоснованность затраченной поликлиникой суммы на лабораторные исследования и в случае, если они подтвердятся, выделить денежную субсидию. В феврале-марте 2022 года поликлиника предоставила в региональный Минздрав все соответствующие документы.
Во исполнение представления прокуратуры области Министерством здравоохранения Свердловской области 24.03.2022 разработан и направлен на согласование в Министерство финансов Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области «О предоставлении в 2022 году субсидий медицинским организациям частной системы здравоохранения на возмещение затрат…», — говорится в решении суда.
Однако Министерство финансов данный проект отклонило, сославшись на отсутствие средств в бюджете. На повторное направление, которое Минздрав подал 4 апреля, также пришел отказ. Суд посчитал это нарушением конституционных принципов между властью и бизнесом, так как поликлиника не могла отказаться от выполнения обязательств перед Роспотребнадзором.
Кроме того, следует учитывать срочность и безотлагательность мер, которые должен был принять истец в сложившейся экстраординарной ситуации, — посчитали в суде.
В результате арбитражный суд постановил взыскать с Министерства здравоохранения Свердловской области 1,7 млн рублей в счет убытков «Новой детской поликлиники», а также возместить расходы истца на госпошлину в размере 30 тысяч рублей. Минздрав в свою очередь пытается обжаловать данное решение в 17-м арбитражном апелляционном суде. Первое заседание пройдет 27 февраля.
Это уже не первый случай, когда свердловский Минздрав под руководством Андрея Карпова отказывает медучреждениям в финансовой поддержке. В Нижнем Тагиле ведомство долгое время не собиралось заниматься ремонтом хирургического отделения в Демидовской больнице. После жалоб пациентов была проведена прокурорская проверка, которая выявила, что в коридорах, палатах, туалетах и других помещениях отслаивается краска и штукатурка. Также специалисты нашли дыры в стенах, следы протеканий, сколы углов стен и дефекты в инженерных коммуникациях.
В Демидовской больнице пояснили, что частично проводят косметический ремонт за счет своих средств, но на полноценное восстановление требуется финансирование из регионального бюджета. В ответ на это Минздрав заявил, что средств на ремонт нет, так как все ушло на борьбу с коронавирусом, и больница должна проводить работы самостоятельно.
Несмотря на доводы Минздрава, Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал ведомство выделить средства на ремонт в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.