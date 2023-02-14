Телефонные мошенники похитили у женщины из Екатеринбурга почти 2,7 миллиона рублей

Заявительница пояснила, что примерно неделю назад ее матери позвонила женщина и, представившись сотрудником Следственного комитета, сообщила о якобы зафиксированных попытках неких злоумышленников оформить на нее кредит по доверенности. Затем, «переключив» жертву мошенничества на «сотрудника банка», ей предложили провести ряд операций, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет. Запуганная женщина беспрекословно выполнила все, что от нее потребовали.