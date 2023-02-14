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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Телефонные мошенники похитили у женщины из Екатеринбурга почти 2,7 миллиона рублей

14 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI
Аферисты, представившись сотрудниками Следственного комитета и банка, выманили по телефону у пенсионерки из Екатеринбурга 1962 года рождения около 2,7 миллиона рублей, заставив провести ряд банковских операций.

С заявлением о краже денежных средств 13 февраля в отдел полиции № 11 УМВД г. Екатеринбурга обратилась дочь потерпевшей. Из заявления следует, что обманным путем было похищено 2 миллиона рублей личных сбережений и около 700 тысяч, взятых в кредит.

Заявительница пояснила, что примерно неделю назад ее матери позвонила женщина и, представившись сотрудником Следственного комитета, сообщила о якобы зафиксированных попытках неких злоумышленников оформить на нее кредит по доверенности. Затем, «переключив» жертву мошенничества на «сотрудника банка», ей предложили провести ряд операций, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет. Запуганная женщина беспрекословно выполнила все, что от нее потребовали.

По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

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#Наталья Лушина#Полиция#Криминал#Екатеринбург#Мошенничество#Кража
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