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Updated Сегодня, 05:16

Труп неизвестного обнаружен между администрацией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж»

14 февраля 2023, 05:14
Фото: ЕАН
На территории между городской администрацией Екатеринбурга и торговым центром «Пассаж» обнаружен человеческий труп. О случившемся стало известно 14 февраля.

Тело неизвестного человека на плитке лежит вблизи колонны лицом вниз. На мертвом надет черный пуховик. На месте случившегося работают представители экстренных служб, сообщает ЕАН со ссылкой на свидетеля случившегося. Рядом с телом припаркован автомобиль реанимации, стоит сотрудник полиции Екатеринбурга. О том, при каких обстоятельствах неустановленного свердловчанина настигла смерть, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.

За зданием налоговой в Екатеринбурге найден труп
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Ранее труп обнаружили за зданием налоговой в Екатеринбурге. Правоохранители установили, что человека убили. С места случившегося тело выносили в мешке.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Труп#Смерть#Тело#Умер#Происшествия
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