Труп неизвестного обнаружен между администрацией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж»

Тело неизвестного человека на плитке лежит вблизи колонны лицом вниз. На мертвом надет черный пуховик. На месте случившегося работают представители экстренных служб, сообщает ЕАН со ссылкой на свидетеля случившегося. Рядом с телом припаркован автомобиль реанимации, стоит сотрудник полиции Екатеринбурга. О том, при каких обстоятельствах неустановленного свердловчанина настигла смерть, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.