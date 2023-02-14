Труп неизвестного обнаружен между администрацией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Тело неизвестного человека на плитке лежит вблизи колонны лицом вниз. На мертвом надет черный пуховик. На месте случившегося работают представители экстренных служб, сообщает ЕАН со ссылкой на свидетеля случившегося. Рядом с телом припаркован автомобиль реанимации, стоит сотрудник полиции Екатеринбурга. О том, при каких обстоятельствах неустановленного свердловчанина настигла смерть, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.
Ранее труп обнаружили за зданием налоговой в Екатеринбурге. Правоохранители установили, что человека убили. С места случившегося тело выносили в мешке.