Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
По факту нанесения ударов и причинения физической боли несовершеннолетней девочке, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои), так как Елена Ш. не достигла возраста привлечения к административной ответственности, — рассказала TagilCity.ru начальник ПДН Нижнего Тагила Татьяна Пинаева.
По законодательству, за побои, не влекущие вреда здоровью пострадавшего, нарушителю грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Также может быть назначено наказание в виде ареста до 15 суток или обязательных работ до 120 часов.
Также в ПДН отметили, что Елена поставлена на профилактический учет. Она продолжила посещать школу после того, как профессиональные психологи провели с ней работу в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем школьница принесла потерпевшей публичные извинения.
В адрес начальника Управления образования Татьяны Удинцевой из полиции было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших избиению.
Напомним, учителя школы № 33 были наказаны за произошедшую ситуацию в стенах учебного заведения, так как не исполняли свои обязанности и не следили за скоплением школьников на переменах.