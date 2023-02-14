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Published Сегодня, 17:12

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Updated Сегодня, 17:14

Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания

14 февраля 2023, 17:12
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
13-летнюю семиклассницу Елену, избившую девочку в туалете школы №33 в Нижнем Тагиле, не стали привлекать к административной ответственности. Она продолжает посещать учебное заведение.
По факту нанесения ударов и причинения физической боли несовершеннолетней девочке, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои), так как Елена Ш. не достигла возраста привлечения к административной ответственности, — рассказала TagilCity.ru начальник ПДН Нижнего Тагила Татьяна Пинаева.

По законодательству, за побои, не влекущие вреда здоровью пострадавшего, нарушителю грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Также может быть назначено наказание в виде ареста до 15 суток или обязательных работ до 120 часов.

Также в ПДН отметили, что Елена поставлена на профилактический учет. Она продолжила посещать школу после того, как профессиональные психологи провели с ней работу в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем школьница принесла потерпевшей публичные извинения.

В адрес начальника Управления образования Татьяны Удинцевой из полиции было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших избиению.

Напомним, учителя школы № 33 были наказаны за произошедшую ситуацию в стенах учебного заведения, так как не исполняли свои обязанности и не следили за скоплением школьников на переменах.

Учителей наказали после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле
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