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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Установлена личность скончавшегося у мэрии Екатеринбурга мужчины

14 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Стала известна личность мужчины, который скончался утром 13 февраля у здания мэрии Екатеринбурга.

Мужчине было 70 лет. Предварительно установлено, что его не убивали – он умер естественно смертью, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, проверку проводит отдел по Ленинскому району Екатеринбурга.

Место ЧП уже осмотрено. Очевидцы опрошены, а тело направлено для проведения экспертизы. Телесных повреждений при поверхностном осмотре обнаружено не было.

За зданием налоговой в Екатеринбурге найден труп
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#Елена Озерова#Труп#Экспертиза#Мужчина#Дедушка#Происшествия#Новости УрФО
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