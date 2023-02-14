Установлена личность скончавшегося у мэрии Екатеринбурга мужчины

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мужчине было 70 лет. Предварительно установлено, что его не убивали – он умер естественно смертью, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, проверку проводит отдел по Ленинскому району Екатеринбурга.
Место ЧП уже осмотрено. Очевидцы опрошены, а тело направлено для проведения экспертизы. Телесных повреждений при поверхностном осмотре обнаружено не было.