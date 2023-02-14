В Екатеринбурге погибших в цистерне автомойщиков признали невиновными в своей смерти

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В суде родным погибших удалось доказать, что они не виноваты в своей смерти, а также взыскать компенсацию с перевозчика, пишет Е1.
Ранее камышловский следственный отдел СК закрыл уголовное дело. Тогда сообщалось, что оба мужчины погибли по своей же вине – из-за неосторожности. Родные погибших не согласились с этим и пришли в суд для разбирательств.
Здесь они доказали, что перевозчик не имел права даже заезжать на необорудованную мойку. Также стало известно, что водитель фуры сам не знал о том, что его цистерна опасна, утверждает адвокат Борис Ченцов.
В результате суд признал, что мойщики из Камышлова не виноваты в своей гибели. Также с перевозчика было взыскано по одному миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу родных и по 15 тысяч рублей в пользу трех человек - они вытаскивали погибших из цистерны и отравились.
ЧП случилось в начале 2020 года. Тогда на автомойку приехала фура, водитель которой недавно перевозил дистиллированное талловое масло, а на обратном пути решил отмыть цистерну. Два мойщика залезли внутрь, где задохнулись.