TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Екатеринбурге погибших в цистерне автомойщиков признали невиновными в своей смерти

14 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд встал на сторону автомойщиков, которые задохнулись в цистерне. По одному миллиону рублей было взыскано в пользу их родственников.

В суде родным погибших удалось доказать, что они не виноваты в своей смерти, а также взыскать компенсацию с перевозчика, пишет Е1.

Ранее камышловский следственный отдел СК закрыл уголовное дело. Тогда сообщалось, что оба мужчины погибли по своей же вине – из-за неосторожности. Родные погибших не согласились с этим и пришли в суд для разбирательств.

Здесь они доказали, что перевозчик не имел права даже заезжать на необорудованную мойку. Также стало известно, что водитель фуры сам не знал о том, что его цистерна опасна, утверждает адвокат Борис Ченцов.

В результате суд признал, что мойщики из Камышлова не виноваты в своей гибели. Также с перевозчика было взыскано по одному миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу родных и по 15 тысяч рублей в пользу трех человек - они вытаскивали погибших из цистерны и отравились.

ЧП случилось в начале 2020 года. Тогда на автомойку приехала фура, водитель которой недавно перевозил дистиллированное талловое масло, а на обратном пути решил отмыть цистерну. Два мойщика залезли внутрь, где задохнулись.

Двое рабочих задохнулись во время чистки канализации в Среднеуральске
Узнать подробнее
#Автомойка#Суд#Компенсация#Моральная компенсация#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Вчера, 11:51
Дети скатываются под трамваи: в Нижнем Тагиле образовалась опасная горка из снега
Сегодня, 08:58
Контрактник из Магнитогорска не может получить положенную выплату за ранение на СВО
Вчера, 08:36
Владислав Пинаев назвал адреса готовящихся к замене лифтов 17 домов Нижнего Тагила
Вчера, 14:35
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Вчера, 12:03
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 06:28