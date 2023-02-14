В Екатеринбурге погибших в цистерне автомойщиков признали невиновными в своей смерти

В результате суд признал, что мойщики из Камышлова не виноваты в своей гибели. Также с перевозчика было взыскано по одному миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу родных и по 15 тысяч рублей в пользу трех человек - они вытаскивали погибших из цистерны и отравились.