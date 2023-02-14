TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В Нижнем Тагиле болтающий за рулем водитель автобуса получил штраф

14 февраля 2023, 17:10
Фото: 1MI

Водитель автобуса в Нижнем Тагиле оштрафован за разговоры за рулем

Штраф в 1,5 тысячи рублей заплатит водитель автобуса 25-го маршрута из Нижнего Тагила, который во время рейсов разговаривал по телефону. На мужчину пожаловалась пассажирка. Перевозки по этому маршруту осуществляет компания «Союз-НТ».

По словам женщины, она дважды попадала на автобус с этим водителем: один раз, когда ехала с Гальянки на Тагилстрой, а второй — когда ехала в обратном направлении. В течение поездок он беспрестанно разговаривал по телефону, поэтому тагильчанка стала беспокоиться о том, чтобы не случилось аварии.

Мое терпение лопнуло и я вежливо сделала ему замечание. В ответ же он мне заявил: «Хочу и разговариваю, тебя это не должно волновать! Не нравится — выходи!» — написала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

После того как информация о болтающем по телефону водителе появилась в интернете, сотрудники ГИБДД организовали проверку и установили его личность, несмотря на то, что пассажирка не запомнила номерной знак автобуса.

С мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких действий. Кроме того, в отношении него был составлен административный протокол за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. По законодательству за это назначается штраф в 1,5 тысячи рублей.

Также в отделе пропаганды ГИБДД напомнили, что разговоры по телефону за рулем являются одной из основных причин аварий. Даже при использовании гарнитуры или любых других технических устройств может снизиться концентрация внимания водителя.

На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель скорой наехал на припаркованный ВАЗ и скрылся с места ДТП в Нижнем ТагилеДва водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после паденияВодитель из Нижнего Тагила наказан за отказ впустить маму с ребенком в автобус
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Водитель#Автобус#Общественный транспорт#Штраф#ГИБДД#Транспорт#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Сегодня, 11:01
Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
Сегодня, 14:09
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Вчера, 11:51
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Сегодня, 14:42
Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания
Сегодня, 17:12