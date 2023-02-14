В Нижнем Тагиле болтающий за рулем водитель автобуса получил штраф

По словам женщины, она дважды попадала на автобус с этим водителем: один раз, когда ехала с Гальянки на Тагилстрой, а второй — когда ехала в обратном направлении. В течение поездок он беспрестанно разговаривал по телефону, поэтому тагильчанка стала беспокоиться о том, чтобы не случилось аварии.