В Нижнем Тагиле болтающий за рулем водитель автобуса получил штраф

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
По словам женщины, она дважды попадала на автобус с этим водителем: один раз, когда ехала с Гальянки на Тагилстрой, а второй — когда ехала в обратном направлении. В течение поездок он беспрестанно разговаривал по телефону, поэтому тагильчанка стала беспокоиться о том, чтобы не случилось аварии.
Мое терпение лопнуло и я вежливо сделала ему замечание. В ответ же он мне заявил: «Хочу и разговариваю, тебя это не должно волновать! Не нравится — выходи!» — написала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
После того как информация о болтающем по телефону водителе появилась в интернете, сотрудники ГИБДД организовали проверку и установили его личность, несмотря на то, что пассажирка не запомнила номерной знак автобуса.
С мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких действий. Кроме того, в отношении него был составлен административный протокол за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. По законодательству за это назначается штраф в 1,5 тысячи рублей.
Также в отделе пропаганды ГИБДД напомнили, что разговоры по телефону за рулем являются одной из основных причин аварий. Даже при использовании гарнитуры или любых других технических устройств может снизиться концентрация внимания водителя.