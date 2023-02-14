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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Нижнем Тагиле сработают сирены

14 февраля 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в период с 15 по 28 февраля состоится проверка систем оповещения.

Отмечается, что жители будут слышать кратковременные сигналы оповещения. Об этом сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.

Проверка работ громкоговорителей будет проводиться в целях исключения инцидентов. Жителей попросили во время звучания электросирен не останавливать свои дела (работу, учебу и так далее), а продолжать заниматься ими. Также тагильчан призвали к спокойствию.

Напомним, что проверка сирен - стандартная процедура, которая проводится для того, чтобы системы оповещения в случае ЧП работали хорошо. 

Ранее сообщалось, что в Свердловской области утвержден план действий на случай терактов. Речь идет о введении «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы.

Утвержден план действий на случай терактов в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Сирены#ЕДДС#Громкоговорители#Общество#Елена Озерова
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