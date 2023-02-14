В Нижнем Тагиле сработают сирены

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Отмечается, что жители будут слышать кратковременные сигналы оповещения. Об этом сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.
Проверка работ громкоговорителей будет проводиться в целях исключения инцидентов. Жителей попросили во время звучания электросирен не останавливать свои дела (работу, учебу и так далее), а продолжать заниматься ими. Также тагильчан призвали к спокойствию.
Напомним, что проверка сирен - стандартная процедура, которая проводится для того, чтобы системы оповещения в случае ЧП работали хорошо.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области утвержден план действий на случай терактов. Речь идет о введении «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы.