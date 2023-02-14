В Российской Федерации утилизируется 11,9% ТКО

Ранее аналитики Российского экологического оператора подвели итоги реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за минувший год. Согласно их отчёту основные показатели проекта “Комплексная система обращения с ТКО“ были перевыполнены в несколько раз. Из всех образованных в России в минувшем году отходов 50% удалось направить на обработку. Это почти на 7% больше прошлогоднего результата.