В Российской Федерации утилизируется 11,9% ТКО

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что отчёты региональных администраций, поданных в РЭО в прошлом году, говорят, что доля утилизации бытовых отходов в 2022-м составила 11,9%. Это более чем на 4% превышает прошлогодний показатель, пишет newsnn.ru.
Ранее аналитики Российского экологического оператора подвели итоги реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за минувший год. Согласно их отчёту основные показатели проекта “Комплексная система обращения с ТКО“ были перевыполнены в несколько раз. Из всех образованных в России в минувшем году отходов 50% удалось направить на обработку. Это почти на 7% больше прошлогоднего результата.