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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Тагиле воспитателя обвиняют в переохлаждении малыша, а над городом вновь стоит смог

14 февраля 2023, 15:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле воспитателя обвиняют в переохлаждении ребенка, а над городом вновь стоит смог. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 февраля.

С 15 апреля в 138 детских садах Нижнего Тагила будет работать круглосуточная охрана с обеспечением пропускного режима. Договоры планируется заключить до 30 марта. Оплачивать услуги охранников будут за счет субсидии из городского бюджета.

Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
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Минздрав Свердловской области через суд должен вернуть частному медучреждению «Новая детская поликлиника» из Екатеринбурга 1,7 млн рублей. Это возмещение расходов на ПЦР-тестирование. В 2020–2021 годах Роспотребнадзор обязал поликлинику проводить лабораторные исследования детей без симптомов вируса. Однако по правилам средства должны были расходоваться за счет иных бюджетов.

Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
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Строительство новой котельной запланировано в Черноисточинске. Администрация уже ищет подрядчика и готова потратить 400 тысяч рублей. Котельная будет находиться в районе улицы Комсомольская и использоваться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы.

Строительство новой котельной планируется в Черноисточинске под Нижним Тагилом
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С 14 по 17 февраля в Свердловской области прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Это значит, что в том числе в Нижнем Тагиле снова будет наблюдаться смог.

Смог снова накрыл Свердловскую область
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Родители обвинили воспитательницу детского сада №38 в переохлаждении своей двухлетней дочери. Отец ребенка рассказал, что во время прогулки на улице девочка описалась и замерзла. Подгузника на ней не было.

Родители в Нижнем Тагиле обвинили воспитателя в переохлаждении 2-летней дочери
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Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
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