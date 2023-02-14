Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
С 15 апреля в 138 детских садах Нижнего Тагила будет работать круглосуточная охрана с обеспечением пропускного режима. Договоры планируется заключить до 30 марта. Оплачивать услуги охранников будут за счет субсидии из городского бюджета.
Минздрав Свердловской области через суд должен вернуть частному медучреждению «Новая детская поликлиника» из Екатеринбурга 1,7 млн рублей. Это возмещение расходов на ПЦР-тестирование. В 2020–2021 годах Роспотребнадзор обязал поликлинику проводить лабораторные исследования детей без симптомов вируса. Однако по правилам средства должны были расходоваться за счет иных бюджетов.
Строительство новой котельной запланировано в Черноисточинске. Администрация уже ищет подрядчика и готова потратить 400 тысяч рублей. Котельная будет находиться в районе улицы Комсомольская и использоваться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы.
С 14 по 17 февраля в Свердловской области прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Это значит, что в том числе в Нижнем Тагиле снова будет наблюдаться смог.
Родители обвинили воспитательницу детского сада №38 в переохлаждении своей двухлетней дочери. Отец ребенка рассказал, что во время прогулки на улице девочка описалась и замерзла. Подгузника на ней не было.