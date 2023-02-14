Водитель скорой наехал на припаркованный ВАЗ и скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

Владелец пострадавшего транспорта обратился к горожанам с просьбой о помощи в поисках злоумышленника. Позже появились записи с видеокамер, на которых запечатлели обстоятельства произошедшего. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в данный момент проводится проверка. Видеозапись появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».