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Водитель скорой наехал на припаркованный ВАЗ и скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

14 февраля 2023, 04:02
Фото: Скриншот видеозаписи "Инцидент Нижний Тагил"
Водитель скорой помощи наехал на припаркованную Lada Granta кориандрового цвета, покинул машину, осмотрел пострадавшее авто и уехал с места ДТП. Инцидент произошел 11 февраля приблизительно в 13:00 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле.

Владелец пострадавшего транспорта обратился к горожанам с просьбой о помощи в поисках злоумышленника. Позже появились записи с видеокамер, на которых запечатлели обстоятельства произошедшего. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в данный момент проводится проверка. Видеозапись появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что за подобное правонарушение предусмотрены санкции. Так, водителю скорой из Нижнего Тагила грозит штраф до тысячи рублей, лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на 15 суток.

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#Анна Варнакина#Полиция#Авария#Скорая помощь#ДТП#Нижний Тагил
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