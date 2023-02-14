Водитель скорой наехал на припаркованный ВАЗ и скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Владелец пострадавшего транспорта обратился к горожанам с просьбой о помощи в поисках злоумышленника. Позже появились записи с видеокамер, на которых запечатлели обстоятельства произошедшего. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в данный момент проводится проверка. Видеозапись появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что за подобное правонарушение предусмотрены санкции. Так, водителю скорой из Нижнего Тагила грозит штраф до тысячи рублей, лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на 15 суток.