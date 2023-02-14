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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Жители Нижнего Тагила помогли вытащить машину из снега на трассе

14 февраля 2023, 09:53
Фото: 1MI
На трассе, вблизи поселка Уралец, жители Нижнего Тагила помогли незнакомцам вытащить из снега забуксовавшую машину.

Известно, что в снежном покрове увяз автомобиль марки Renault. На проведение спасательной операции потребовалось два часа. Об этом рассказали находившиеся в забуксовавшей машине жители в сообществе «Белый список Тагила».

Спасибо тем людям, которые с нами два часа по колено, а иногда и по пояс в снегу, откапывали машину и пытались ее вытащить. Практически никто не прошел мимо, все подъезжали и пытались помочь, - рассказали тагильчане.

Также они отметили, что их спасатели не оставили их в беде даже тогда, когда все способы были уже испробованы, а машина все еще намертво стояла в снегу.

Имен и контактов своих помощников тагильчане не узнали, но дистанционно они выражают им огромную благодарность и желают здоровья.

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#Елена Озерова#Трасса#Снег#Помощь#Спасатели#Общество#Нижний Тагил
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