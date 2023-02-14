Жители Нижнего Тагила помогли вытащить машину из снега на трассе

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Известно, что в снежном покрове увяз автомобиль марки Renault. На проведение спасательной операции потребовалось два часа. Об этом рассказали находившиеся в забуксовавшей машине жители в сообществе «Белый список Тагила».
Спасибо тем людям, которые с нами два часа по колено, а иногда и по пояс в снегу, откапывали машину и пытались ее вытащить. Практически никто не прошел мимо, все подъезжали и пытались помочь, - рассказали тагильчане.
Также они отметили, что их спасатели не оставили их в беде даже тогда, когда все способы были уже испробованы, а машина все еще намертво стояла в снегу.
Имен и контактов своих помощников тагильчане не узнали, но дистанционно они выражают им огромную благодарность и желают здоровья.