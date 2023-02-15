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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

15-летний дрифтер сбил двух сотрудников ГАИ в Екатеринбурге

15 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
15-летний подросток на ВАЗе сбил двух сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге. Это произошло в вечернее время 14 февраля у КОРа.

Случайные прохожие рассказали, что пострадавших инспекторов увезли на скорой. В ГИБДД эту информацию опровергли. Известно, что наезд дрифтер совершил, скрываясь от ДПС.

Правонарушителем оказался 15-летний подросток. Он купил «копейку» в интернете и решил вместе с другом устроить гонку. При виде ГАИ подростки решили убежать, а авто покатилось и задело инспекторов.

В ГИБДД отметили, что помощь медиков им не понадобилась.

Юный лихач, находившийся за рулем, освидетельствован, алкоголь и другие запрещенные вещества в организме не обнаружены, — добавили в полиции.

Со школьниками и их родителями теперь будут проводить профилактическую беседу.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Подростки#Новости УрФО#Происшествия
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