15-летний дрифтер сбил двух сотрудников ГАИ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Случайные прохожие рассказали, что пострадавших инспекторов увезли на скорой. В ГИБДД эту информацию опровергли. Известно, что наезд дрифтер совершил, скрываясь от ДПС.
Правонарушителем оказался 15-летний подросток. Он купил «копейку» в интернете и решил вместе с другом устроить гонку. При виде ГАИ подростки решили убежать, а авто покатилось и задело инспекторов.
В ГИБДД отметили, что помощь медиков им не понадобилась.
Юный лихач, находившийся за рулем, освидетельствован, алкоголь и другие запрещенные вещества в организме не обнаружены, — добавили в полиции.
Со школьниками и их родителями теперь будут проводить профилактическую беседу.