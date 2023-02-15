15-летний дрифтер сбил двух сотрудников ГАИ в Екатеринбурге

Правонарушителем оказался 15-летний подросток. Он купил «копейку» в интернете и решил вместе с другом устроить гонку. При виде ГАИ подростки решили убежать, а авто покатилось и задело инспекторов.



В ГИБДД отметили, что помощь медиков им не понадобилась.