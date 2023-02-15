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3 тысячи детей примут участие в «Марше юных экологов» в Свердловской области

15 февраля 2023, 09:55
Фото: 1MI
3 тысячи детсадовцев и школьников примут участие в «Марше юных экологов — 2023». Отборочные туры для выхода в финал пройдут в муниципалитетах Свердловской области.

Заказчиком по организации мероприятия выступает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На эти цели выделено 640,5 тысячи рублей.

Акция направленна на повышение экологической культуры населения региона. Подрядчику необходимо разработать фирменный стиль и сайт акции «Марш юных экологов — 2023», а также положение о проведении пяти областных творческих конкурсов.

На финал, который пройдет в один из дней с 1 по 20 мая, поедут 200 участников, победившие в отборочных турах. В состав жюри войдут представители сферы культуры, органов власти, общественных организаций и особо охраняемых природных территорий. Они будут определять не менее трех победителей в каждом конкурсе.

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Призами для участников финала станут канцелярские товары, книги, USB-накопители, настольные игры, подарочные сертификаты, памятная и сувенирная продукция, а также дипломы.

Заявки от потенциальных организаторов акции принимаются до 22 февраля 2023 года.

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