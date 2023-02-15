3 тысячи детей примут участие в «Марше юных экологов» в Свердловской области

На финал, который пройдет в один из дней с 1 по 20 мая, поедут 200 участников, победившие в отборочных турах. В состав жюри войдут представители сферы культуры, органов власти, общественных организаций и особо охраняемых природных территорий. Они будут определять не менее трех победителей в каждом конкурсе.