3 тысячи детей примут участие в «Марше юных экологов» в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Заказчиком по организации мероприятия выступает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На эти цели выделено 640,5 тысячи рублей.
Акция направленна на повышение экологической культуры населения региона. Подрядчику необходимо разработать фирменный стиль и сайт акции «Марш юных экологов — 2023», а также положение о проведении пяти областных творческих конкурсов.
На финал, который пройдет в один из дней с 1 по 20 мая, поедут 200 участников, победившие в отборочных турах. В состав жюри войдут представители сферы культуры, органов власти, общественных организаций и особо охраняемых природных территорий. Они будут определять не менее трех победителей в каждом конкурсе.
Призами для участников финала станут канцелярские товары, книги, USB-накопители, настольные игры, подарочные сертификаты, памятная и сувенирная продукция, а также дипломы.
Заявки от потенциальных организаторов акции принимаются до 22 февраля 2023 года.