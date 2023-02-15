33,4 миллиона требует тагильский «Уралхимпласт» с «Водоканала-НТ»

Между тем, «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила часто является участником различных судов в качестве ответчика, а также одним из предприятий, загрязняющих воздух в городе. Недавно состоялось слушание о штрафе УХП в размере 13,4 миллиона рублей за незаконный сброс мусора в карьер Новоасбеста. Однако Дзержинский суд отклонил иск природоохранной прокуратуры.