33,4 миллиона требует тагильский «Уралхимпласт» с «Водоканала-НТ»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Предварительное судебное заседание назначено на 2 марта 2023 года. Представители «Водоканала-НТ» должны представить мотивированные отзывы на исковое заявление и указать свои возражения до 22 февраля. Причина долга на сайте суда пока не указана.
Между тем, «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила часто является участником различных судов в качестве ответчика, а также одним из предприятий, загрязняющих воздух в городе. Недавно состоялось слушание о штрафе УХП в размере 13,4 миллиона рублей за незаконный сброс мусора в карьер Новоасбеста. Однако Дзержинский суд отклонил иск природоохранной прокуратуры.
Напомним, «Водоканал-НТ» после проверки Роспотрбнадзора получил предостережение за мутную холодную воду с примесями в доме на улице Булата Окуджавы.