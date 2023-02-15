TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

33,4 миллиона требует тагильский «Уралхимпласт» с «Водоканала-НТ»

15 февраля 2023, 11:35
Фото: TagilCity.ru
Исковое заявление от ПАО «Уралхимпласт» принял Арбитражный суд Свердловской области. Предприятие требует от ООО «Водоканал-НТ» 33,4 миллиона рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 марта 2023 года. Представители «Водоканала-НТ» должны представить мотивированные отзывы на исковое заявление и указать свои возражения до 22 февраля. Причина долга на сайте суда пока не указана.

Между тем, «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила часто является участником различных судов в качестве ответчика, а также одним из предприятий, загрязняющих воздух в городе. Недавно состоялось слушание о штрафе УХП в размере 13,4 миллиона рублей за незаконный сброс мусора в карьер Новоасбеста. Однако Дзержинский суд отклонил иск природоохранной прокуратуры.

Напомним, «Водоканал-НТ» после проверки Роспотрбнадзора получил предостережение за мутную холодную воду с примесями в доме на улице Булата Окуджавы.

Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильский УХП сбрасывал грязные стоки в воду и избежал наказания«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательствоНа «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле вновь обнаружено превышение вредных выбросов
#Евгения Сафина#Экономика#Суд#Водоканал-НТ#Уралхимпласт#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Сегодня, 10:30
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Сегодня, 10:27
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Вчера, 11:01
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Вчера, 14:42
Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
Вчера, 14:09
Бесплатное банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?
Сегодня, 06:00