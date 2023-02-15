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9-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила

15 февраля 2023, 16:11
Фото: 1MI
66-летний водитель спровоцировал ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила, в результате которого 9-летняя девочка, находившаяся в автомобиле Volkswagen Polo, вероятно, получила сотрясение мозга.

Сегодня, 15 февраля, в 16:40 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина у дома № 22--а по Восточному шоссе по крайней правой полосе, не убедился в безопасности разворота и не предоставил, согласно ПДД РФ, преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, следовавшему в попутном направлении по левому ряду.

После осмотра подоспевшей бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая с подозрением на сотрясение мозга была отпущена домой была отпущена домой. Установлено, что она ехала на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, сообщает отделение по пропаганде Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Наталья Лушина#ДТП#Происшествия#Нижний Тагил#Авария#Дети#Пострадавшие#Водитель
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