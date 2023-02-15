9-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила

Сегодня, 15 февраля, в 16:40 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина у дома № 22--а по Восточному шоссе по крайней правой полосе, не убедился в безопасности разворота и не предоставил, согласно ПДД РФ, преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, следовавшему в попутном направлении по левому ряду.