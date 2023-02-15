9-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Восточном шоссе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
Сегодня, 15 февраля, в 16:40 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина у дома № 22--а по Восточному шоссе по крайней правой полосе, не убедился в безопасности разворота и не предоставил, согласно ПДД РФ, преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, следовавшему в попутном направлении по левому ряду.
После осмотра подоспевшей бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая с подозрением на сотрясение мозга была отпущена домой была отпущена домой. Установлено, что она ехала на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, сообщает отделение по пропаганде Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».