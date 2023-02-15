Арестанты тюменского СИЗО заявили о нахождении в одной камере с людоедом

О своих пищевых пристрастиях обвиняемый по части 2 статьи УК РФ «Убийство» сам неоднократно рассказывал своим сокамерникам, отчего те стали его бояться. По словам задержанного, с которыми он обратился к своему адвокату, в камере царит очень напряженная атмосфера. Арестанты вынуждены внимательно следить за людоедом и даже назначили дежурство, чтобы обезопасить себя от его возможного нападения, сообщает «Наш город».