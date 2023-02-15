Арестанты тюменского СИЗО заявили о нахождении в одной камере с людоедом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
О своих пищевых пристрастиях обвиняемый по части 2 статьи УК РФ «Убийство» сам неоднократно рассказывал своим сокамерникам, отчего те стали его бояться. По словам задержанного, с которыми он обратился к своему адвокату, в камере царит очень напряженная атмосфера. Арестанты вынуждены внимательно следить за людоедом и даже назначили дежурство, чтобы обезопасить себя от его возможного нападения, сообщает «Наш город».
Личность тюменского людоеда не раскрывается, но последний случай каннибализма в Тюмени был зафиксирован в 2007 году в Заречной части города. Хозяин, так называемого, притона готовил из человеческого мяса для посетителей гуляш и другие блюда.
На людоеда следствие вышло случайно — в ходе розысков человека, отправившегося опохмелиться и пропавшего. Его тело было обнаружено закопанным во дворе дома. Другое тело убитого в драке было пущено на приготовление угощения.
Как отмечает УФСИН России по Тюменской области, размещение подозреваемых и обвиняемых в Тюменском следственном изоляторе № 1 производится в соответствии с законодательством.