Автовоз с новыми машинами перевернулся на трассе «Пермь-Екатеринбург»

На кадрах видно, что платформа с новыми автомобилями упала на бок и повредила барьерное ограждение. Повреждения получил и сам груз: машины оказались зажаты, у некоторых смят корпус. Для ликвидации последствий к месту аварии пригнали специализированные машины. При каких обстоятельствах возникло дорожно-транспортное происшествие на трассе «Пермь-Екатеринбург» очевидец не сообщает.