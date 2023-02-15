Автовоз с новыми машинами перевернулся на трассе «Пермь-Екатеринбург»

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
На кадрах видно, что платформа с новыми автомобилями упала на бок и повредила барьерное ограждение. Повреждения получил и сам груз: машины оказались зажаты, у некоторых смят корпус. Для ликвидации последствий к месту аварии пригнали специализированные машины. При каких обстоятельствах возникло дорожно-транспортное происшествие на трассе «Пермь-Екатеринбург» очевидец не сообщает.
Местные жители в комментариях подметили, что транспортные средства, перевозимые автовозом, наверняка застрахованы. Другие, в свою очередь, пожаловались на «ужасное состояние» дорог. Об инциденте стало известно подписчику сообщества «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».