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Автовоз с новыми машинами перевернулся на трассе «Пермь-Екатеринбург»

15 февраля 2023, 05:58
Фото: Скриншот видеозаписи «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»
Очевидцы засняли последствия ДТП с автовозом, который перевернулся на трассе «Пермь-Екатеринбург». Большегруз перевозил легковые автомобили.

На кадрах видно, что платформа с новыми автомобилями упала на бок и повредила барьерное ограждение. Повреждения получил и сам груз: машины оказались зажаты, у некоторых смят корпус. Для ликвидации последствий к месту аварии пригнали специализированные машины. При каких обстоятельствах возникло дорожно-транспортное происшествие на трассе «Пермь-Екатеринбург» очевидец не сообщает.

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Местные жители в комментариях подметили, что транспортные средства, перевозимые автовозом, наверняка застрахованы. Другие, в свою очередь, пожаловались на «ужасное состояние» дорог. Об инциденте стало известно подписчику сообщества «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

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#Свердловская область#ДТП#Автомобили#Новые автомобили#Авария#Эксклюзив#Анна Варнакина
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