Бесплатно банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?

На получение квоты приоритет имеют пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.