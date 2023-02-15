Бесплатно банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:00
В непростые времена для каждого заемщика Юридическая служба «Единый центр защиты» - протягивает руку помощи и предоставляет возможность жителям Свердловской области получить квоту на прохождение процедуры списания долгов или процедуру признания несостоятельности бесплатно за счет средств компании.
На получение квоты приоритет имеют пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.
Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, отвечающие следующим критериям:
Услуги Компании заключаются в осуществлении следующих юридических действий в рамках заключаемого с клиентом договора:
Стоимость услуг компании для клиента составит 0 рублей.
Невозможное возможно, стоит только обратиться за помощью!
В рамках социального проекта «Бесплатное Банкротство» Компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги.
Контакты офиса:
— г. Нижний Тагил, Проспект Мира, 16. тел. 8 906 814-27-54
— г. Екатеринбург ул. 8 марта 13. тел. 8 967 639-57-06
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