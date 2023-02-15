TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Бесплатно банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?

15 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI
Бесплатное банкротство жителям Нижнего Тагила и Свердловской области

В непростые времена для каждого заемщика Юридическая служба «Единый центр защиты» - протягивает руку помощи и предоставляет возможность жителям Свердловской области получить квоту на прохождение процедуры списания долгов или процедуру признания несостоятельности бесплатно за счет средств компании.

  • Цель проекта — помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компании по процедуре банкротства. Гражданин, оказавшийся в финансовой кабале, может воспользоваться квотой и стать одним из счастливчиков, которому «Единый Центр Защиты» окажет бесплатную помощь с процедурой банкротства.

На получение квоты приоритет имеют пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.

Фото: Единый Центр Защиты

Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, отвечающие следующим критериям:

  • наличие долговых обязательств перед банками, МФО и третьими лицами (за исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);
  • отсутствие в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья без ипотеки), в том числе отсутствие операций по реализации такого имущества в последние 3 года;
  • отсутствие неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических преступлений;
  • в отношении гражданина в течение предшествующих 5 лет не завершилась процедура реализации имущества или не прекращалось производство по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Услуги Компании заключаются в осуществлении следующих юридических действий в рамках заключаемого с клиентом договора:

  • Консультация по первичным документам Заказчика;
  • Правовой анализ документов, предоставленных Заказчиком (ФПА);
  • Сбор пакета документов (за исключением документов, которые имеются лично у Заказчика или их получение требует личного участия Заказчика);
  • Подготовка заявления о признании гражданина банкротом;
  • Предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;
  • Подготовка списка кредиторов;
  • Переговоры с кредиторами;
  • Подготовка списка имущества должника;
  • Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом;
  • Направление копии заявления о признании гражданина банкротом с приложениями всем Кредиторам (взыскателям) Заказчика;
  • Направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд в соответствии с условиями договора;
  • Сопровождение в суде до признания Заказчика банкротом и введения в отношении Заказчика любой из процедур, согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
  • Сопровождение Заказчика в суде после признания последнего банкротом, в течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например, мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости)).

Стоимость услуг компании для клиента составит 0 рублей.

Невозможное возможно, стоит только обратиться за помощью!

В рамках социального проекта «Бесплатное Банкротство» Компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги.

Контакты офиса:

— г. Нижний Тагил, Проспект Мира, 16. тел. 8 906 814-27-54

— г. Екатеринбург ул. 8 марта 13. тел. 8 967 639-57-06

 

Реклама. Рекламодатель ООО «Т2». https://edin.center/nizhniy-tagil?erid=LjN8K1SN3

#Юлия Манькова#Юрист#Защита#Проблема#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
Подпишитесь
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Вчера, 11:01
Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
Вчера, 14:09
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
13 февраля 11:51
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Вчера, 14:42
Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания
Вчера, 17:12
В Нижнем Тагиле болтающий за рулем водитель автобуса получил штраф
Вчера, 17:10