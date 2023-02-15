TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Благодаря Корпорации МСП удалось предотвратить 16 незаконных проверок бизнеса

15 февраля 2023, 08:27
Фото: pxhere.com
Корпорации МСП удалось предотвратить 16 незаконно запланированных проверок компаний малого бизнеса. Анализ реестра проверок, созданного надзорными органами, на 2023 год был проведен специалистами корпорации с учетом действующего моратория на такие мероприятия.

По итогам проведенной работы в отношении 16 запланированных проверок субъектов малого бизнеса были установлены факты нарушения моратория, - пишут РИА Новости. С запросом о дополнительном изучении правомерности контрольных мероприятий Корпорация МСП обратилась в Генеральную прокуратуру России. В результате Генпрокуратура признала незаконными все планируемые проверки – они были отменены. Кроме того, записи о них были исключены из реестра. В результате аналогичной работы в прошлом году удалось отменить более 130 незаконных проверок.

 

Согласно заявлению Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, российское правительство проводит планомерную работу в целях снижения административной нагрузки на предпринимательство. Число незаконно планируемых проверок субъектов МСП снижается уже второй год, чему способствует активное участие Генеральной прокуратуры РФ в мероприятиях по контролю законности действий проверяющих органов.

 

Александр Исаевич пообещал, что мониторинг реестра будет продолжаться, как и рассмотрение обращений о фактах проверок, проведенных с нарушениями, поступающих от представителей бизнеса. Обращение можно направить в Корпорацию МСП с помощью онлайн-инструмента «Сервис 360°». Опцией подключения оповещений для получения оперативной информации обо всех проверках можно воспользоваться в личном кабинете платформы МСП.РФ.

 

В разработке цифровой площадки МСП.РФ, предназначенной для господдержки российского бизнеса и тех, кто только планирует стать предпринимателем, участвовала Корпорация МСП при содействии Минэкономразвития РФ и самих бизнесменов. Онлайн-платформа модернизируется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

 

На сегодняшний день во всех регионах страны пользователям доступно свыше 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства.

Подпишитесь
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Вчера, 11:01
Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила
Вчера, 14:09
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
13 февраля 11:51
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Вчера, 14:42
Ученица, избившая сверстницу в школе Нижнего Тагила, избежала наказания
Вчера, 17:12
Бесплатное банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?
Сегодня, 06:00