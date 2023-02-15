Благодаря Корпорации МСП удалось предотвратить 16 незаконных проверок бизнеса

По итогам проведенной работы в отношении 16 запланированных проверок субъектов малого бизнеса были установлены факты нарушения моратория, - пишут РИА Новости. С запросом о дополнительном изучении правомерности контрольных мероприятий Корпорация МСП обратилась в Генеральную прокуратуру России. В результате Генпрокуратура признала незаконными все планируемые проверки – они были отменены. Кроме того, записи о них были исключены из реестра. В результате аналогичной работы в прошлом году удалось отменить более 130 незаконных проверок.