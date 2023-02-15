Благодаря Корпорации МСП удалось предотвратить 16 незаконных проверок бизнеса

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По итогам проведенной работы в отношении 16 запланированных проверок субъектов малого бизнеса были установлены факты нарушения моратория, - пишут РИА Новости. С запросом о дополнительном изучении правомерности контрольных мероприятий Корпорация МСП обратилась в Генеральную прокуратуру России. В результате Генпрокуратура признала незаконными все планируемые проверки – они были отменены. Кроме того, записи о них были исключены из реестра. В результате аналогичной работы в прошлом году удалось отменить более 130 незаконных проверок.
Согласно заявлению Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, российское правительство проводит планомерную работу в целях снижения административной нагрузки на предпринимательство. Число незаконно планируемых проверок субъектов МСП снижается уже второй год, чему способствует активное участие Генеральной прокуратуры РФ в мероприятиях по контролю законности действий проверяющих органов.
Александр Исаевич пообещал, что мониторинг реестра будет продолжаться, как и рассмотрение обращений о фактах проверок, проведенных с нарушениями, поступающих от представителей бизнеса. Обращение можно направить в Корпорацию МСП с помощью онлайн-инструмента «Сервис 360°». Опцией подключения оповещений для получения оперативной информации обо всех проверках можно воспользоваться в личном кабинете платформы МСП.РФ.
В разработке цифровой площадки МСП.РФ, предназначенной для господдержки российского бизнеса и тех, кто только планирует стать предпринимателем, участвовала Корпорация МСП при содействии Минэкономразвития РФ и самих бизнесменов. Онлайн-платформа модернизируется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На сегодняшний день во всех регионах страны пользователям доступно свыше 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства.