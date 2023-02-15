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Более 200 атлетов сразятся в первенстве по армейскому рукопашному бою в Нижнем Тагиле

15 февраля 2023, 09:19
Фото: TagilCity.ru
Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою пройдет в ФОК «Президентский» 17 февраля. На двух татами будут соревноваться более 200 спортсменов из 12 городов региона.

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества. В Нижний Тагил приедут спортсмены минимум из 12 городов региона: Екатеринбурга, Невьянска, Камышлова, Алапаевска, Полевского, Верхнего Тагила, Красноуфимска, Талицы, Серова, Лесного и других.

Все должно пройти на высшем уровне. Соревнования будут проходить на двух татами, будет оркестр, показательные выступления наших кадетов с нашим оружием, — рассказал организатор соревнований депутат Дмитрий Костенников.

На днях народных избранник встретился с президентом Федерации армейского рукопашного боя Свердловской области Алексеем Агафоновым, они обсудили степень готовности и детали предстоящих соревнований.

В Нижнем Тагиле пройдет первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою
Фото: Дмитрий Костенников

Вход на соревнования — свободный. Соревнования начнутся в пятницу 17 февраля с 10:00 часов. Торжественное открытие с участием официальных лиц — представителей мэрии и гордумы — состоится в 13:00.

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