Более 200 атлетов сразятся в первенстве по армейскому рукопашному бою в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества. В Нижний Тагил приедут спортсмены минимум из 12 городов региона: Екатеринбурга, Невьянска, Камышлова, Алапаевска, Полевского, Верхнего Тагила, Красноуфимска, Талицы, Серова, Лесного и других.
Все должно пройти на высшем уровне. Соревнования будут проходить на двух татами, будет оркестр, показательные выступления наших кадетов с нашим оружием, — рассказал организатор соревнований депутат Дмитрий Костенников.
На днях народных избранник встретился с президентом Федерации армейского рукопашного боя Свердловской области Алексеем Агафоновым, они обсудили степень готовности и детали предстоящих соревнований.
Вход на соревнования — свободный. Соревнования начнутся в пятницу 17 февраля с 10:00 часов. Торжественное открытие с участием официальных лиц — представителей мэрии и гордумы — состоится в 13:00.