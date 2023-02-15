Более 35 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции

По сей день в операциях по спасению принимают 250 тысяч государственных служащих из 71 провинции Турции. При этом количество спасателей составляет 35 тысяч человек. Количество строительной техники достигло 12 335 единиц, самолетов – 76, судов – 26. Людей из под обломков продолжают доставать.