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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Более 35 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции

15 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI
В Турции во время землетрясения погибли 35 418 человек. Это число назвал президент страны Тайипа Эрдоган.

Эта катастрофа стала самой разрушительной в истории страны. Глава государства также отметил, что власти планируют предоставить материальную помощь гражданам в размере 100 тысяч лир ($5 300). Деньги получат родственники погибших.

По сей день в операциях по спасению принимают 250 тысяч государственных служащих из 71 провинции Турции. При этом количество спасателей составляет 35 тысяч человек. Количество строительной техники достигло 12 335 единиц, самолетов – 76, судов – 26. Людей из под обломков продолжают доставать.

После трагедии республика приняла 344 рейса из 61 страны с гуманитарной помощью.

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#Елена Озерова#Турция#Землетрясение#Погибшие#Обломки#Происшествия
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