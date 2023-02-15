Более 35 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Эта катастрофа стала самой разрушительной в истории страны. Глава государства также отметил, что власти планируют предоставить материальную помощь гражданам в размере 100 тысяч лир ($5 300). Деньги получат родственники погибших.
По сей день в операциях по спасению принимают 250 тысяч государственных служащих из 71 провинции Турции. При этом количество спасателей составляет 35 тысяч человек. Количество строительной техники достигло 12 335 единиц, самолетов – 76, судов – 26. Людей из под обломков продолжают доставать.
После трагедии республика приняла 344 рейса из 61 страны с гуманитарной помощью.