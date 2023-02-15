Человек умер прямо у входа в бар в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Также очевидцы утверждают, что лицо человека закрыто, поэтому не понятно, какого он пола. На трупе надеты белые кроссовки и ярко-бирюзовый пуховик, пишет Е1.
Известно, что на место прибыли криминалисты и ППС. По данным свидетелей, тело было найдено в 8.20. Территория места ЧП уже огорождена лентой.
По факту инцидента начата проверка. Случайные прохожие, увидевшие труп, опрашиваются. Труп будет направлен на судмедэкспертизу, при внешнем осмотре телесных повреждений нет.
Личность погибшего устанавливается. Предварительно известно, что человек умер своей смертью и являлся бездомным.