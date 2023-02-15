Челябинский метеорит отметил 10-летний юбилей

Челябинцев падение метеорита застало в различных местах: кого-то в поликлинике, кого-то — в школе или в других учреждениях. С потолка падала штукатурка, «было ощущение, что все здание покачнулось», в машинах включилась сигнализация. Горожане были шокированы, пациенты поликлиники на Российской, 200 в панике устремились к выходу. Произошло отключение сотовой связи. Люди впервые оказались в подобной ситуации.