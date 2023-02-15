Челябинский метеорит отметил 10-летний юбилей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Челябинцев падение метеорита застало в различных местах: кого-то в поликлинике, кого-то — в школе или в других учреждениях. С потолка падала штукатурка, «было ощущение, что все здание покачнулось», в машинах включилась сигнализация. Горожане были шокированы, пациенты поликлиники на Российской, 200 в панике устремились к выходу. Произошло отключение сотовой связи. Люди впервые оказались в подобной ситуации.
Россияне начали распространять свои версии произошедшего: кто-то считал, что произошла авиакатастрофа, кто-то — что взорвалась ракета. Появлялись фейковые видеозаписи случившегося.
Среди пострадавших жителей Челябинской области — порядка полутора тысяч уральцев. Большинство получили порезы, в больницу попало примерно 100 человек, еще 2 — в реанимацию, пишет челябинское издание «КурсДела».
Ударная волна выбила окна у почти 3 000 многоквартирных домов. Стекла выбило в 34 учреждениях здравоохранения, в 361 детсаду и школе. У местного склада концентратов снесло крышу, выбило часть стены.
Ученые оценили размеры челябинского метеорита так: диаметр близок к 19 метрам, масса — 11 тысяч тонн, общий размер сравним с шестиэтажным домом. На входе в атмосферу Земли небесное тело развило скорость в 19 км/с. Объем высвободившейся энергии, по подсчетам NASA, составил около 440 килотонн — это приблизительно 29 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Возникшая ударная волна дважды прошлась по всей планете. Небесный след видели жители Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Башкортостана. Падение метеорита вызвало интерес множества людей — видеозапись за 15 часов увидели более 7,7 миллиона людей.
Жители Нижнего Тагила также видели след, отблеск и хвост падающего метеорита. Их замечали и записывали на видео — например, на ГГМ или в ЦГБ No 1.
А я делала ремонт и видела отблеск, — пишет Ирина Б.
Сейчас кусок челябинского метеорита, который упал в озеро Чебаркуль в 70 километрах от города, хранится в Историческом музее Южного Урала. Мелкие осколки распределили по местным поселкам на расстоянии в 80 километров.
Падение метеорита прославило Челябинск — после случившегося о городе заговорили по всему миру. О падении болида сняли фильмы, написали массу статей и даже книги. Существует и документальный фильм «Звездный камень», а комментарий губернатора региона Михаила Юревича о падении небесного тела разошелся по соцсетям и вызвал насмешку, а теперь вспоминается уральцам добрым словом.
Ученые отмечают последствия падения метеорита под Челябинском. Издание «КурсДела» сообщает, что у научных сотрудников появились уникальные материалы. Полученная в ходе исследований информация позволяет узнать новые данные, необходимые для реконструкции развития Солнечной системы на ранних этапах. Благодаря метеоритной пыли открыли связь пылинок минеральными нитями и ранее неизвестную форму углерода — углеродный кристалл.