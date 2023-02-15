Детеныш косули насмерть сбит под Екатеринбургом

Напомним, что ранее в Березовском уже сбивали косулю. Это было в конце декабря 2022 года возле одного из супермаркетов. Тогда животное неожиданно выбежало на проезжую часть, водитель не успел среагировать. Косулю отвезли к ветеринару, а оттуда попытались довезли до ветклиники, но по пути животное раненое скончалось.



Ранее в Екатеринбурге произошло необычное ДТП – 15-летний подросток, купивший машину «копейку» отправился на ней кататься вместе с другом. В погоне от ДПС мальчик сбил двоих сотрудников ГИБДД.