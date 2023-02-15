Детеныш косули насмерть сбит под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
ЧП случилось на улице Ленина, около остановки «Шахта Южная». Животное скончалось на месте. О том, что это был еще детеныш, уточнили в региональной автоинспекции. При этом никто из людей в аварии не пострадал.
Напомним, что ранее в Березовском уже сбивали косулю. Это было в конце декабря 2022 года возле одного из супермаркетов. Тогда животное неожиданно выбежало на проезжую часть, водитель не успел среагировать. Косулю отвезли к ветеринару, а оттуда попытались довезли до ветклиники, но по пути животное раненое скончалось.
Ранее в Екатеринбурге произошло необычное ДТП – 15-летний подросток, купивший машину «копейку» отправился на ней кататься вместе с другом. В погоне от ДПС мальчик сбил двоих сотрудников ГИБДД.