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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Детеныш косули насмерть сбит под Екатеринбургом

15 февраля 2023, 11:09
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Березовском автомобилист насмерть сбил детеныша косули. Водитель ехал на машине Hyundai.

ЧП случилось на улице Ленина, около остановки «Шахта Южная». Животное скончалось на месте. О том, что это был еще детеныш, уточнили в региональной автоинспекции. При этом никто из людей в аварии не пострадал.

Напомним, что ранее в Березовском уже сбивали косулю. Это было в конце декабря 2022 года возле одного из супермаркетов. Тогда животное неожиданно выбежало на проезжую часть, водитель не успел среагировать. Косулю отвезли к ветеринару, а оттуда попытались довезли до ветклиники, но по пути животное раненое скончалось.

Ранее в Екатеринбурге произошло необычное ДТП – 15-летний подросток, купивший машину «копейку» отправился на ней кататься вместе с другом. В погоне от ДПС мальчик сбил двоих сотрудников ГИБДД.

Иномарка сбила косулю возле супермаркета в Березовском
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#Екатеринбург#Елена Озерова#Косуля#ДТП#Авария#Происшествия#Новости УрФО
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