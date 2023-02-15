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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Два грузовика столкнулись около ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле

15 февраля 2023, 15:03
Фото: "Центр защиты населения"
Авария произошла около ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле. Столкнулись два грузовика. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы случившегося.
На месте находятся скорая помощь и пожарный автомобиль. Один грузовик находится в кювете, а второй разбит в хлам, — сообщили очевидцы аварии TagilCity.ru.

На видео с места событий видно, что ГАЗель стоит на дороге. У нее разбита вся передняя часть. Второй участник ДТП — МАЗ с полуприцепом — лежит в кювете, завалившись на бок. Кроме того, на месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Фото: "Центр защиты населения"

В «Центре защиты населения» сообщили, что сегодня вечером 15 февраля 2023 года поступил сигнал о происшествии. Туда незамедлительно выехала группа спасателей. Они помогли выбраться водителю МАЗа и провели противопожарные мероприятия. О количестве пострадавших не сообщается.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Авария#Пострадавшие#Грузовик#ТРЦ DEPO#Восточное шоссе#ДТП#Эксклюзив
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