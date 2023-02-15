Два грузовика столкнулись около ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На месте находятся скорая помощь и пожарный автомобиль. Один грузовик находится в кювете, а второй разбит в хлам, — сообщили очевидцы аварии TagilCity.ru.
На видео с места событий видно, что ГАЗель стоит на дороге. У нее разбита вся передняя часть. Второй участник ДТП — МАЗ с полуприцепом — лежит в кювете, завалившись на бок. Кроме того, на месте уже работают сотрудники ГИБДД.
В «Центре защиты населения» сообщили, что сегодня вечером 15 февраля 2023 года поступил сигнал о происшествии. Туда незамедлительно выехала группа спасателей. Они помогли выбраться водителю МАЗа и провели противопожарные мероприятия. О количестве пострадавших не сообщается.