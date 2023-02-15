Два грузовика столкнулись около ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле

На видео с места событий видно, что ГАЗель стоит на дороге. У нее разбита вся передняя часть. Второй участник ДТП — МАЗ с полуприцепом — лежит в кювете, завалившись на бок. Кроме того, на месте уже работают сотрудники ГИБДД.