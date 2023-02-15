TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Эксперты спрогнозировали снижение цен на жилье в РФ на 30%

Сегодня, 14:59
Согласно прогнозу эксперта Артема Звездина, цена на жилую недвижимость в РФ может значительно упасть к весне следующего года.

Снижение стоимости российской жилой недвижимости достигнет 30% в долларах и 8–10% в рублях. Таким прогнозом поделился с журналистами NEWS.ru Артем Звездин, финансовый аналитик и трейдер. Разницу этих значений можно объяснить прогнозами относительно предстоящего снижения цен на квартиры в России и повышения долларового курса.

Эксперт посоветовал пока воздержаться от покупки квартир в РФ. Инвестируя в покупку жилья рубль, курс которого относительно американской нацвалюты снижается, можно потерпеть значительные убытки. Следует учитывать и тот факт, что цена на саму недвижимость снижается в валютном выражении уже в течение полугода. Такое явление отмечается в связи с дефицитом спроса и переизбытком предложения. Снижение стоимости жилья в России ожидается и в дальнейшем.

Подпишитесь
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Сегодня, 10:30
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Сегодня, 10:27
Свердловский Минздрав проиграл в суде поликлинике 1,7 млн рублей за тесты на COVID
Вчера, 11:01
Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн
Вчера, 14:42
Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
Сегодня, 12:47
Бесплатное банкротство жителям Тагила и области: кто может воспользоваться?
Сегодня, 06:00