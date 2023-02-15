Эксперты спрогнозировали снижение цен на жилье в РФ на 30%

Эксперт посоветовал пока воздержаться от покупки квартир в РФ. Инвестируя в покупку жилья рубль, курс которого относительно американской нацвалюты снижается, можно потерпеть значительные убытки. Следует учитывать и тот факт, что цена на саму недвижимость снижается в валютном выражении уже в течение полугода. Такое явление отмечается в связи с дефицитом спроса и переизбытком предложения. Снижение стоимости жилья в России ожидается и в дальнейшем.