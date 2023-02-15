Эксперты спрогнозировали снижение цен на жилье в РФ на 30%

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:00
Снижение стоимости российской жилой недвижимости достигнет 30% в долларах и 8–10% в рублях. Таким прогнозом поделился с журналистами NEWS.ru Артем Звездин, финансовый аналитик и трейдер. Разницу этих значений можно объяснить прогнозами относительно предстоящего снижения цен на квартиры в России и повышения долларового курса.
Эксперт посоветовал пока воздержаться от покупки квартир в РФ. Инвестируя в покупку жилья рубль, курс которого относительно американской нацвалюты снижается, можно потерпеть значительные убытки. Следует учитывать и тот факт, что цена на саму недвижимость снижается в валютном выражении уже в течение полугода. Такое явление отмечается в связи с дефицитом спроса и переизбытком предложения. Снижение стоимости жилья в России ожидается и в дальнейшем.