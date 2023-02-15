Министр ЖКХ Свердловской области назвал увеличение платы за капремонт на 41% щадящим

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По его данным, стоимость вовсе должна была увеличиться на 57%. А чтобы все затраты окупались, ставка по капремонту должна быть не 14 рублей, как сейчас, а в диапазоне от 23 до 27 рублей за квадратный метр. На рост тарифов по капремонту в Свердловской области повлияли изменения на федеральном уровне. Об этом министр сообщил в ходе брифинга.
Анализ последних лет показал, что подход, который был ранее, приводит к тому, что раз в три года происходит скачкообразный рост стоимости. Так произошло в текущем году — когда пришлось поднять ставку на 41%, потому что предыдущие года мы могли индексировать только на индекс инфляции 4%, — добавил Смирнов.
Чтобы подобных скачков не происходило, на федеральном уровне приняли решение проводить расчеты каждый год. При этом учитываются траты на возросшие стройматериалы, плиты перекрытия и так далее.
Николай Смирнов высказал мнение и о том, почему жители новых домов платят за капремонт на равных с собственниками жилья в остальных домах (раньше такая обязанность возникала через три года, а теперь через полгода). Он рассказал, что такая тенденция уже изжила себя как механизм привлечения покупателей на первичный рынок.