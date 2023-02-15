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Updated Сегодня, 10:39

Министр ЖКХ Свердловской области назвал увеличение платы за капремонт на 41% щадящим

15 февраля 2023, 10:37
Фото: 1MI
Плата за капремонт возросла на 41%. При этом региональный министр ЖКХ Николай Смирнов назвал такие тарифы щадящими.

По его данным, стоимость вовсе должна была увеличиться на 57%. А чтобы все затраты окупались, ставка по капремонту должна быть не 14 рублей, как сейчас, а в диапазоне от 23 до 27 рублей за квадратный метр. На рост тарифов по капремонту в Свердловской области повлияли изменения на федеральном уровне. Об этом министр сообщил в ходе брифинга.

Анализ последних лет показал, что подход, который был ранее, приводит к тому, что раз в три года происходит скачкообразный рост стоимости. Так произошло в текущем году — когда пришлось поднять ставку на 41%, потому что предыдущие года мы могли индексировать только на индекс инфляции 4%, — добавил Смирнов.

Чтобы подобных скачков не происходило, на федеральном уровне приняли решение проводить расчеты каждый год. При этом учитываются траты на возросшие стройматериалы, плиты перекрытия и так далее.

Николай Смирнов высказал мнение и о том, почему жители новых домов платят за капремонт на равных с собственниками жилья в остальных домах (раньше такая обязанность возникала через три года, а теперь через полгода). Он рассказал, что такая тенденция уже изжила себя как механизм привлечения покупателей на первичный рынок.

Правила платы за капремонт планируют изменить в Свердловской области
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#Елена Озерова#Капремонт#Тарифы#ЖКХ#Плата#Экономика#Новости УрФО
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