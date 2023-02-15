Министр ЖКХ Свердловской области назвал увеличение платы за капремонт на 41% щадящим

По его данным, стоимость вовсе должна была увеличиться на 57%. А чтобы все затраты окупались, ставка по капремонту должна быть не 14 рублей, как сейчас, а в диапазоне от 23 до 27 рублей за квадратный метр. На рост тарифов по капремонту в Свердловской области повлияли изменения на федеральном уровне. Об этом министр сообщил в ходе брифинга.