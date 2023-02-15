Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Это правило не распространяется на помещения, в которых имеется пожарная сигнализация или система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Пожарные извещатели реагируют на дым в ранней стадии возгорания и предупреждают проживающих об угрозе возгорания звуковым сигналом. Аппараты настроены так, что громкость и частота сигнала может разбудить даже человека, который крепко спит. Такой прибор является наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей при пожарах.
Тагильчане, которые относятся к этим категориям населения, приобретать и устанавливать АДПИ должны за свой счет. Согласно законодательству, обязанность по предоставлению автономных извещателей для МЧС не установлена.
В случае возникновения финансовых трудностей, указанные категории семей могут обратиться в органы местного самоуправления и органы социальной политики. Однако, это лишь дополнительные меры, то есть основная ответственность по установке АДПИ возложена на граждан, — рассказал редакции TagilCity.ru начальник отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО Сергей Пряничников.
Он пояснил, что по цене данные извещатели вполне доступны. Приобрести их можно в магазинах радиотоваров и интернет-магазинах по стоимости от 400 рублей. Конечно, существуют и более продвинутые модели с GSM-модулем, с них извещение о пожаре дублируется на телефон.
Установка АДПИ на потолке или стенах не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Приборы можно установить самостоятельно. Датчики крепятся либо с помощью липкой ленты, которая расположена с внешней стороны прибора, либо на обычные саморезы (идут в комплекте).
Работают приборы на обычных батарейках типа «Крона», которых хватает на год стабильного функционирования. Все обслуживание заключается в своевременной смене батарейки и очистки датчика от пыли, — отметил Сергей Пряничников.
Список семей Нижнего Тагила и ГГО, которые должны установить АДПИ, уже составлен. С 1 марта 2023 года во время проведения совместных рейдов с органами соцполитики, МВД и государственными инспекторами по пожарному надзору будет уделяться особое внимание наличию извещателей в комнатах квартир и жилых домов многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Пока у нас в квартире таких извещателей не стоит, но ранее уже задумывались об этом. Один раз не до конца выключили электроплиту, оставили на ней сковородку и ушли. Пока запах дыма дошел до комнаты, на кухне уже было нечем дышать. Хорошо, что все обошлось. Цена вопроса не так высока, можно приобрести и экономный вариант. Жизнь и здоровье детей гораздо важнее. Будем покупать и устанавливать, — рассказала TagilCity.ru многодетная тагильчанка Ольга.
Также в отделе надзорной деятельности отметили, что с 2018 года в рамках муниципальной программы в качестве дополнительной меры пожарной безопасности АДПИ уже установлены более чем в 500 семей Нижнего Тагила и ГГО. Работа в этом направлении будет продолжена.
Там пояснили, что многих смертей при пожарах можно было бы избежать, если бы извещатель своевременно оповестил жителей о задымлении.
За 2022 год в Нижнем Тагиле произошло 737 пожаров, в которых погибло 9 человек. В конце декабря в поселке Черноисточинск заживо сгорели 28-летняя мама с 3-хлетним сыном — они задохнулись от угарного газа. Причиной возгорания, по мнению супруга, стал кабель от плиты, погибшие спали, а дверь была закрыта.
Не редки случаи, когда пожары возникают в жилищах людей, ведущих асоциальный образ жизни. Во время распития алкоголя в ноябре погиб 35-летний житель Нижнего Тагила, который не успел выбраться из квартиры.
Часто причиной возгорания становится непотушенная сигарета. Например, из-за неосторожного курения чуть не погиб пенсионер, проживающий на Черноисточинском шоссе. А весной непотушенный окурок зажег постельные принадлежности у мужчины на Вагонке. Он пытался потушить их в ванне, но надышался угарным газом. Спасатели передали его медикам, но реанимационные действия не помогли и он умер.
Стоимость АДПИ неизмеримо ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и, самое главное, свою жизнь, — пояснили в отделе надзорной деятельности.