Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах

Он пояснил, что по цене данные извещатели вполне доступны. Приобрести их можно в магазинах радиотоваров и интернет-магазинах по стоимости от 400 рублей. Конечно, существуют и более продвинутые модели с GSM-модулем, с них извещение о пожаре дублируется на телефон.