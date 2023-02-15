Морозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В горах и низинах области в ночь на четверг, 16 февраля, температура воздуха может снизиться до -26 °С.
В остальных местностях ожидается от -21 до -16 °С. Ночью 17 февраля самая низкая температура будет на севере и крайнем востоке региона: -23 °С, в других частях региона — от -18 до -13 °С, — заявили синоптики.
Спустя сутки немного потеплеет. Ночью будет -13°C… -18 °C, на севере региона прогнозируется до -23 °C. Днем воздух прогреется до -5… -10 °C.
16 и 17 февраля ветер будет слабый, осадков не ожидается.