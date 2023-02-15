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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Морозы придут в Свердловскую область

15 февраля 2023, 16:46
Фото: 1MI

До -26 градусов похолодает в Свердловской области

Резкое, но непродолжительное похолодание ожидается в Свердловской области в самое ближайшее время.

В горах и низинах области в ночь на четверг, 16 февраля, температура воздуха может снизиться до -26 °С.

В остальных местностях ожидается от -21 до -16 °С. Ночью 17 февраля самая низкая температура будет на севере и крайнем востоке региона: -23 °С, в других частях региона — от -18 до -13 °С, — заявили синоптики.

Спустя сутки немного потеплеет. Ночью будет -13°C… -18 °C, на севере региона прогнозируется до -23 °C. Днем воздух прогреется до -5… -10 °C.

16 и 17 февраля ветер будет слабый, осадков не ожидается.

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#Наталья Лушина#Прогноз погоды#Синоптики#Свердловская область#Морозы#Природа
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