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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Мужчина пытался зарезать себя в торговом центре Екатеринбурга

15 февраля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Сначала мужчина разбил некий стеклянный предмет, а затем предпринимал попытки зарезать себя, уверяют очевидцы. Инцидент случился 13 февраля на фудкорте в ТЦ «Радуга-Парк» в Екатеринбурге.

Со слов свидетеля произошедшего, между мужчиной и охранниками началась драка. Потасовка переместилась от витрин к столику, где сидел очевидец. Житель свердловской столицы начал размахивать стеклом, полученным из разбитого предмета. Мужчина, сидящий на фудкорте в «Радуга-Парке», испугался и прыснул в нападавшего из струйного газового баллончика.

Если честно, это ему и спасло жизнь, потому что он периодически резал себе горло, — рассказал житель Екатеринбурга в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург».

Позже прибежали другие охранники. Они стали сдвигать столы и блокировать нападавшего. Позже мужчину удалось задержать: ему скрутили за спиной руки. Далее был звонок в экстренные службы. На вызов приехали представители Росгвардии. Со слов екатеринбуржцев, размахивающего стеклом мужчину доставили в больницу.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Фудкорт#Нападение#Охрана#Росгвардия
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