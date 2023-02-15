Мужчина пытался зарезать себя в торговом центре Екатеринбурга

Со слов свидетеля произошедшего, между мужчиной и охранниками началась драка. Потасовка переместилась от витрин к столику, где сидел очевидец. Житель свердловской столицы начал размахивать стеклом, полученным из разбитого предмета. Мужчина, сидящий на фудкорте в «Радуга-Парке», испугался и прыснул в нападавшего из струйного газового баллончика.