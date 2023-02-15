Мужчина пытался зарезать себя в торговом центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Со слов свидетеля произошедшего, между мужчиной и охранниками началась драка. Потасовка переместилась от витрин к столику, где сидел очевидец. Житель свердловской столицы начал размахивать стеклом, полученным из разбитого предмета. Мужчина, сидящий на фудкорте в «Радуга-Парке», испугался и прыснул в нападавшего из струйного газового баллончика.
Если честно, это ему и спасло жизнь, потому что он периодически резал себе горло, — рассказал житель Екатеринбурга в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург».
Позже прибежали другие охранники. Они стали сдвигать столы и блокировать нападавшего. Позже мужчину удалось задержать: ему скрутили за спиной руки. Далее был звонок в экстренные службы. На вызов приехали представители Росгвардии. Со слов екатеринбуржцев, размахивающего стеклом мужчину доставили в больницу.