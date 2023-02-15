Пассажирам пришлось толкать троллейбус на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Все произошло после обеда 15 февраля на перекрестке Космонавтов и Челюскинцев. Там образовалась пробка. Об этом рассказали свидетели событий изданию Е1. Также, по их словам, был закрыт правый проезд под мостом.
В Гортрансе рассказали, что произошел разрыв контактной сети. Это и затруднило работу общественного транспорта. Предварительно известно, что под мостом проезжал большегруз, который зацепил и повредил контактную сеть.
На месте уже работает аварийная служба. Чтобы освободить проезд для другого транспорта, троллейбус отодвигали с дороги общими усилиями.