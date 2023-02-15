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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Пассажирам пришлось толкать троллейбус на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

15 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Троллейбусы на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге встали. Помогать разрешать ситуацию пришлось пассажирам.

Все произошло после обеда 15 февраля на перекрестке Космонавтов и Челюскинцев. Там образовалась пробка. Об этом рассказали свидетели событий изданию Е1. Также, по их словам, был закрыт правый проезд под мостом.

В Гортрансе рассказали, что произошел разрыв контактной сети. Это и затруднило работу общественного транспорта. Предварительно известно, что под мостом проезжал большегруз, который зацепил и повредил контактную сеть.

На месте уже работает аварийная служба. Чтобы освободить проезд для другого транспорта, троллейбус отодвигали с дороги общими усилиями.

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#Елена Озерова#Троллейбус#Контактная сеть#Пробка#Повреждение#Транспорт#Новости УрФО
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