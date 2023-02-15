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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Пенсионерка украла пакеты из камеры хранения в магазине в Верхней Пышме

15 февраля 2023, 07:04
Фото: Скриншот видеозаписи "Инцидент Екатеринбург"
Пенсионерка открыла дверцу камеры хранения и украла оттуда пакеты. Она присвоила чужое имущество себе, некоторое время стояла, а после ушла. Теперь ее разыскивает полиция. Инцидент случился в супермаркете по улице Кривоусова в Верхней Пышме.

Перед совершением хищения пожилая женщина некоторое время наблюдала за тем, как другие покупатели ставят свои вещи в ячейки для хранения. Далее пенсионерка подошла к камерам, проверила, открывается ли какая-то из них. Дверца поддалась, и свердловчанка взяла пакеты, заглянула в них, забрала с собой и вышла из магазина.

На данный момент сотрудники полиции Верхней Пышмы разыскивают подозреваемую. Ущерб составил 6 тысяч рублей, сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на правоохранителей.

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#Кража#Полиция#Пенсионерка#Магазин#Криминал#Верхняя Пышма#Анна Варнакина
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