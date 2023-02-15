Пенсионерка украла пакеты из камеры хранения в магазине в Верхней Пышме

Перед совершением хищения пожилая женщина некоторое время наблюдала за тем, как другие покупатели ставят свои вещи в ячейки для хранения. Далее пенсионерка подошла к камерам, проверила, открывается ли какая-то из них. Дверца поддалась, и свердловчанка взяла пакеты, заглянула в них, забрала с собой и вышла из магазина.