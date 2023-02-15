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Posted Сегодня, 20:36

Published Сегодня, 20:36

Modified Сегодня, 20:37

Updated Сегодня, 20:37

Перед тренером «Ювентуса» Аллегри поставлена цель выиграть Лигу Европы

Сегодня, 20:36
«Ювентус» установил задачу для наставника команды Массимилиано Аллегри одержать победу в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянские СМИ.

 

Отмечается, что для выхода в 1/8 финала турнира бьянконери предстоит одолеть в двухматчевом противостоянии французский «Нант».

 

Как утверждает источник, после того, как с итальянского клуба были сняты 15 очков в Серии А из-за махинаций с зарплатной ведомостью. Подняться в еврокубковую зону стало затруднительно. Поэтому команде необходима победа в Лиге Европы, чтобы в следующем сезоне снова играть в Лиге чемпионов.

 

Добавим, что 16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ювентус» и «Нантом».

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