Перед тренером «Ювентуса» Аллегри поставлена цель выиграть Лигу Европы

Как утверждает источник, после того, как с итальянского клуба были сняты 15 очков в Серии А из-за махинаций с зарплатной ведомостью. Подняться в еврокубковую зону стало затруднительно. Поэтому команде необходима победа в Лиге Европы, чтобы в следующем сезоне снова играть в Лиге чемпионов.