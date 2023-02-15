Перед тренером «Ювентуса» Аллегри поставлена цель выиграть Лигу Европы

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянские СМИ.
Отмечается, что для выхода в 1/8 финала турнира бьянконери предстоит одолеть в двухматчевом противостоянии французский «Нант».
Как утверждает источник, после того, как с итальянского клуба были сняты 15 очков в Серии А из-за махинаций с зарплатной ведомостью. Подняться в еврокубковую зону стало затруднительно. Поэтому команде необходима победа в Лиге Европы, чтобы в следующем сезоне снова играть в Лиге чемпионов.
Добавим, что 16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ювентус» и «Нантом».