Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата

В 9:09 утром 15 февраля на остановке «ул. Бобкова» пусто — нет ни пассажиров, ни автобусов. По расписанию, опубликованному муниципалитетом, в будние дни автобус должен появиться на остановке в 9.20, однако не приезжает он и в 9.30. Зато останавливается местный житель на иномарке: «Девушка, нету тут маршруток давно уже, не стойте, не ждите! Идите на Алтайскую!».