Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В 9:09 утром 15 февраля на остановке «ул. Бобкова» пусто — нет ни пассажиров, ни автобусов. По расписанию, опубликованному муниципалитетом, в будние дни автобус должен появиться на остановке в 9.20, однако не приезжает он и в 9.30. Зато останавливается местный житель на иномарке: «Девушка, нету тут маршруток давно уже, не стойте, не ждите! Идите на Алтайскую!».
Из центра Алтайского микрорайона маршрутки ездить начали еще в начале 2000-х годов, с тех пор тут построили еще несколько новых жилых многоквартирных домов, в том числе для людей, расселенных из ветхого жилья.
Однако в конце 2022 года маршрутки вдруг перестали ходить, рассказывает житель Нижнего Тагила:
Я сам в город езжу, у меня тетя там больная. 18 декабря я вышел и последний раз маршрутку тут видел. Я тете как раз в тот день передачку возил, постоял-постоял и на такси поехал. Никто не чистит ничего, раньше все хорошо чистили. А сейчас автобусов ни днем, никогда нету. Мы ходим до поликлиники теперь, а раньше вообще здорово было с Алтайского микрорайона уезжать, здорово! Кто-то вообще на Алтайскую ходит, там ловит. Сколько людей здесь живет, до «Уралвагонзавода» сколько людей ездило всегда, удобно было до проходной доехать, если опаздывал кто-то, — рассказал TagilCity.ru пенсионер из дома №4 по улице Бобкова.
Теперь жителям приходится ходить на соседние остановки и ловить там автобусы других маршрутов, хотя ранее они могли садиться на конечной транспорта и не сомневаться, что в маршрутке не хватит места, как это бывает на транзитных остановках.
Знак остановки на столбе есть, павильон оборудован, есть две урны под мусор, да и в единой маршрутной сети городского транспорта маршрут №53 значится (в отличие от №77 — такого в Нижнем Тагиле уже нет). Перевозить пассажиров на протяженности в 10,5-10,7 км должны автобусы с 6.30 до 22 часов.
Маршрут №53 обслуживает «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)». В диспетчерской отсутствие транспорта на маршруте в беседе с редакцией признали, ссылаясь на нехватку персонала. Поиск сотрудников, по словам собеседника, уже ведется, а вернуть автобусы на маршрут получится не раньше, чем через неделю:
У нас некому, водителей нет, мы сейчас набираем новых, объявление дали… Не знаю, может через неделю [запустим — прим. ред.], — сообщили редакции в «ТАС».
Совладельцами «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)» с равной долей в уставном капитале являются Карасева Ольга Александровна, Копылов Александр Юрьевич, Климашин Сергей Юрьевич и Романов Сергей Викторович (директор).
Сейчас у фирмы действует контракт с муниципалитетом на 21,8 млн рублей. Работа автобусов на маршрутах осуществляется по утвержденному расписанию в соответствии с Приложением №1 к муниципальному контракту, уточняют в мэрии.
На невыполнении утвержденного муниципальным контрактом расписания на маршрутах и на работе транспортной организации сказывается кадровый дефицит водительского состава. Руководителями транспортных организаций принимаются все возможные меры для улучшения транспортного обслуживания населения. Механикам организаций, осуществляющим непосредственный контроль за работой автобусов на линии, рекомендовано усилить регулярный мониторинг работы автобусов на маршруте, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Также там отметили, что специалистами управления городским хозяйством и сотрудниками МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» периодически проводятся проверки исполнения условий муниципального контракта на маршрутах городского пассажирского транспорта. По результатам проверок МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» применяет к руководителям транспортных организаций штрафные санкции.
После обращения TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов сообщил, что очистка остановки от снега пройдет в ночь на 16 февраля.