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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Перевозчиков Тагила накажут за таблички для слепых, а в регионе оценят радиацию

15 февраля 2023, 15:33
Фото: 1MI
Перевозчиков Нижнего Тагила накажут за отсутствие табличек для слабовидящих, а в регионе оценят радиационный фон. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 февраля.

С 1 марта в квартирах многодетных и неблагополучных семей должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Это правило не распространяется на помещения, в которых есть пожарная сигнализация или система оповещения и управления эвакуацией.

Многодетных отцов в России предлагают раньше отправлять на пенсию
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«Уралхимпласт» подал иск к ООО «Водоканал-НТ» из-за долга на 33,4 миллиона рублей. Заседание назначено на 2 марта 2023 года. Представители Водоканала-НТ могут высказать свои возражения до 22 февраля. Причина долга не сообщается.

33,4 миллиона требует тагильский «Уралхимпласт» с «Водоканала-НТ»
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Компании-перевозчики в Нижнем Тагиле получили предостережение от транспортного надзора за отсутствие в автобусах табличек для слабовидящих. Проверялась работа трех перевозчиков — «Союз-НТ», «Техноком» и «Тагилавтосервис». 

Перевозчиков в Нижнем Тагиле обязали установить в автобусах таблички для слепых
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Из-за нехватки водителей в фирме «ТАС» «закрылся» маршрут №53 в Нижнем Тагиле. Жители утверждают, что автобусы пропали после 18 декабря 2022 года и больше не появлялись, а остановка 15 февраля полностью покрылась снегом.

Перевозчик в Нижнем Тагиле убрал все автобусы с маршрута на Вагонке из-за недоштата
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Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона. Материалы о радиационной обстановке в регионе необходимы Территориальному центру мониторинга и реагирования на ЧС.

Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона
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