Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
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Updated Сегодня, 15:35
С 1 марта в квартирах многодетных и неблагополучных семей должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Это правило не распространяется на помещения, в которых есть пожарная сигнализация или система оповещения и управления эвакуацией.
«Уралхимпласт» подал иск к ООО «Водоканал-НТ» из-за долга на 33,4 миллиона рублей. Заседание назначено на 2 марта 2023 года. Представители Водоканала-НТ могут высказать свои возражения до 22 февраля. Причина долга не сообщается.
Компании-перевозчики в Нижнем Тагиле получили предостережение от транспортного надзора за отсутствие в автобусах табличек для слабовидящих. Проверялась работа трех перевозчиков — «Союз-НТ», «Техноком» и «Тагилавтосервис».
Из-за нехватки водителей в фирме «ТАС» «закрылся» маршрут №53 в Нижнем Тагиле. Жители утверждают, что автобусы пропали после 18 декабря 2022 года и больше не появлялись, а остановка 15 февраля полностью покрылась снегом.
Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона. Материалы о радиационной обстановке в регионе необходимы Территориальному центру мониторинга и реагирования на ЧС.