Перевозчиков в Нижнем Тагиле обязали установить в автобусах таблички для слепых

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Транспортный надзор в феврале проверил работу трех тагильских перевозчиков — «Союз-НТ», «Техноком» и «Тагилавтосервис». Оказалось, что в автобусах всех трех компаний отсутствуют таблички для слабовидящих и слепых пассажиров. В связи с этим ведомство вынесло перевозчикам предостережение.
Кроме того, транспортный надзор выявил и другие нарушения. В автобусах ООО «Союз-НТ» не установлена система ГЛОНАСС для передачи местоположения. Водители «Тагилавтосервиса» не соблюдают правила посадки и высадки пассажиров, а также ездят без маршрутной карты.
Напомним, ранее водители автобусов № 58 и № 33 в Нижнем Тагиле были оштрафованы на четыре тысячи рублей каждый за падение пассажиров.