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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

Перевозчиков в Нижнем Тагиле обязали установить в автобусах таблички для слепых

15 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI
Компании-перевозчики в Нижнем Тагиле получили предостережение от транспортного надзора за отсутствие в автобусах табличек с информацией на шрифте Брайля для слабовидящих пассажиров.

Транспортный надзор в феврале проверил работу трех тагильских перевозчиков — «Союз-НТ», «Техноком» и «Тагилавтосервис». Оказалось, что в автобусах всех трех компаний отсутствуют таблички для слабовидящих и слепых пассажиров. В связи с этим ведомство вынесло перевозчикам предостережение.

Кроме того, транспортный надзор выявил и другие нарушения. В автобусах ООО «Союз-НТ» не установлена система ГЛОНАСС для передачи местоположения. Водители «Тагилавтосервиса» не соблюдают правила посадки и высадки пассажиров, а также ездят без маршрутной карты.

Напомним, ранее водители автобусов № 58 и № 33 в Нижнем Тагиле были оштрафованы на четыре тысячи рублей каждый за падение пассажиров.

Два водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после падения
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#Анна Григорьева#Автобус#Слабовидящие#Водитель#Нарушение#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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