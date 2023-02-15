Перевозчиков в Нижнем Тагиле обязали установить в автобусах таблички для слепых

Кроме того, транспортный надзор выявил и другие нарушения. В автобусах ООО «Союз-НТ» не установлена система ГЛОНАСС для передачи местоположения. Водители «Тагилавтосервиса» не соблюдают правила посадки и высадки пассажиров, а также ездят без маршрутной карты.