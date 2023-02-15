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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Почти две тонны поддельного сливочного масла пытались ввезти в Свердловскую область

15 февраля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Во время проверки почти двух тонн сливочного масла, которое пытались ввезти в Свердловскую область, были выявлены все признаки фальсификата.

У продукта выявили несоответствие маркировки, ветеринарно-санитарного состояния и достоверности места изготовления. Всего в регион завезли приблизительно 2 тонны такого масла.

Определить безопасность и качество продукции не удалось, так как отправляла изделия фирма-фантом. Данный факт указывает на нарушение сопроводительных ветдокументов, сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора. Ведомством приняты необходимые меры.

Жителям Екатеринбурга пытались продать пять тонн поддельного сыра
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Ранее стало известно, что жителям Екатеринбурга пытались продать 5 тонн поддельного сыра: 1 тонну «Российского» и 4 — «Голландского» изъяли из оборота.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Масло#Подделка#Россельхознадзор
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