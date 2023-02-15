Почти две тонны поддельного сливочного масла пытались ввезти в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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У продукта выявили несоответствие маркировки, ветеринарно-санитарного состояния и достоверности места изготовления. Всего в регион завезли приблизительно 2 тонны такого масла.
Определить безопасность и качество продукции не удалось, так как отправляла изделия фирма-фантом. Данный факт указывает на нарушение сопроводительных ветдокументов, сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора. Ведомством приняты необходимые меры.
Ранее стало известно, что жителям Екатеринбурга пытались продать 5 тонн поддельного сыра: 1 тонну «Российского» и 4 — «Голландского» изъяли из оборота.