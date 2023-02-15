Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Целью услуг, которые будут оказываться по госконтракту, является контроль за радиационной обстановкой и предупреждение чрезвычайных ситуаций радиационного характера на территории Свердловской области. Специалисты будут осуществлять мониторинг радиационной обстановки, используя государственную сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением в регионе.
Период наблюдения — с марта по декабря 2023 года 3 раза в неделю (в рабочие дни). Определены восемь мест, с которых будут собирать информацию о мощности гамма-излучения в населенных пунктах: ОГМС В-Дуброво, МС Екатеринбург, ПНРЗ Лесной, ПНРЗ Новоуральск, МС Красноуфимск, МС К-Уральский, МС Камышлов, МС Сысерть. Нижний Тагил в этот список не входит. В дальнейшем по каждому населенному пункту будет составлен отчет по суммарной бета-активности атмосферных выпадений.