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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Почти миллион рублей потратят в Свердловской области на оценку радиационного фона

15 февраля 2023, 09:05
Фото: 1MI
Материалы о радиационной обстановке нужны Территориальному центру мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области для государственного доклада об охране окружающей среды в 2022 году в регионе. Стоимость госконтракта — 996,5 тысяч рублей.

Целью услуг, которые будут оказываться по госконтракту, является контроль за радиационной обстановкой и предупреждение чрезвычайных ситуаций радиационного характера на территории Свердловской области. Специалисты будут осуществлять мониторинг радиационной обстановки, используя государственную сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением в регионе.

Период наблюдения — с марта по декабря 2023 года 3 раза в неделю (в рабочие дни). Определены восемь мест, с которых будут собирать информацию о мощности гамма-излучения в населенных пунктах: ОГМС В-Дуброво, МС Екатеринбург, ПНРЗ Лесной, ПНРЗ Новоуральск, МС Красноуфимск, МС К-Уральский, МС Камышлов, МС Сысерть. Нижний Тагил в этот список не входит. В дальнейшем по каждому населенному пункту будет составлен отчет по суммарной бета-активности атмосферных выпадений.

Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз
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#Радиация#Данные#Чрезвычайная стуация#Мониторинг#Экология#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Юлия Степанова
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