Покалечившему человека боксеру из Лесного отменили мягкий приговор

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Челябинский кассационный суд усмотрел серьезные нарушения. Теперь дело будут рассматривать заново. Однако пострадавший мужчина умер еще год назад, пишет Е1.
Известно, что мужчина, которого ударили по голове, Глеб, скончался после того, как у него начались серьезные проблем со здоровьем. Они стали у него проявляться после того удара.
Как рассказала жена умершего, родные Глеба рассчитывают на более жесткий приговор для боксера.
Напомним, что ЧП произошло в конце лета 2019 года. Тогда 50-летний Глеб Дмитриев вез на местный рынок товар на «Газели». Когда он заезжал на рынок, дорогу ему перегородила иномарка, которая была неправильно припаркована. Так как никого рядом не было, Глеб пнул колесо машины – чтобы сработала сигнализация и пришел хозяин.
Хозяин авто пришел, мужчин поскандалили, машина все же была перепаркована. Далее хозяин авто Максименко привез на рынок боксера Альберта Абдулова, чтоб тот наказал мужчину, с которым у него произошел конфликт.
Боксер ударил Глеба по голове, тот упал и сломал ногу и височную кость. Все это действо оказалось заснято на видеокамеру одного из магазинов. Лица участников драки зафиксировала на телефон бывший следователь прокуратуры Надежда Бугленко, проходившая там.
Далее избитый почти два года добивался возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 111 УК РФ). Правосудия он так и не дождался, а попал в больницу с инсультом, впал в кому и скончался. По словам жены, здоровье его подкосил тот удар по голове – он мучился от страшных болей и не мог работать.
Боксера позднее приговорили к двум годам условного срока. Теперь этот приговор отменен и семья будет настаивать на более серьезном наказании.