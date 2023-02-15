Покалечившему человека боксеру из Лесного отменили мягкий приговор

Далее избитый почти два года добивался возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 111 УК РФ). Правосудия он так и не дождался, а попал в больницу с инсультом, впал в кому и скончался. По словам жены, здоровье его подкосил тот удар по голове – он мучился от страшных болей и не мог работать.