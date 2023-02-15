Политолог: США устроили шумиху вокруг неких объектов, чтобы мир забыл о СП-1 и СП-2

Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров с уверенностью предположил, что Соединенные Штаты намеренно развернули кампанию по поводу сбитых неизвестных объектов для отвлечения внимания от подрыва газопровода СП-1 и СП-2.