Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
О том, что власти США организовали диверсию на «Северных потоках», ранее написал в своей статье американский журналист-расследователь Сеймур Херш, сообщает Pravda.Ru.
По словам Александрова, администрацию Джо Байдена фактически обвинили в преступлениях, поэтому в дальнейшем представители американской элиты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Эксперт даже заметил, что штаб-квартира американского Министерства обороны Пентагон мог сам запустить «неопознанные летающие объекты» после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы отвлечь внимание от инцидента на СП-1 и СП-2.