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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Политолог: США устроили шумиху вокруг неких объектов, чтобы мир забыл о СП-1 и СП-2

Сегодня, 07:52
Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров с уверенностью предположил, что Соединенные Штаты намеренно развернули кампанию по поводу сбитых неизвестных объектов для отвлечения внимания от подрыва газопровода СП-1 и СП-2.

О том, что власти США организовали диверсию на «Северных потоках», ранее написал в своей статье американский журналист-расследователь Сеймур Херш, сообщает Pravda.Ru.

По словам Александрова, администрацию Джо Байдена фактически обвинили в преступлениях, поэтому в дальнейшем представители американской элиты могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Эксперт даже заметил, что штаб-квартира американского Министерства обороны Пентагон мог сам запустить «неопознанные летающие объекты» после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы отвлечь внимание от инцидента на СП-1 и СП-2.

#Политика
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