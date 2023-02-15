Родители детей из Нижнего Тагила пожаловались на бездомных собак

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков призвал депутатов ЗакСо обратить внимание на проблему бездомных собак. На заседании он рассказал, что к нему постоянно обращаются жители, недовольные стаями бродячих псов, которые пугают детей. Больше всего жалующихся из Нижнего Тагила, пишет РИА «Новый день».
Он сказал, что не проходит и дня без таких обращений от тагильчан. В Екатеринбурге также жалуется множество людей, большая их часть из Академического района. Он предположил, что это происходит из-за обилия строек в этой местности.
Напомним, что по правилам обращения с животными бездомных псов нужно отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать обратно в привычную среду.