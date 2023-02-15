Семью из Екатеринбурга обвинили в работе на ВСУ

Родственники матери двоих детей из Екатеринбурга не сомневаются: девушка не виновата. Со слов близких, свердловчанка пошла под арест из-за машины, которую у женщины взяли Григорий и его подельник. Транспортное средство — Toyota Avensis, — изначально было собственностью скончавшегося 9 лет назад брата Снежанны. Авто отдали екатеринбурженке в 2017 году.