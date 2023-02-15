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Семью из Екатеринбурга обвинили в работе на ВСУ

15 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
Снежанну Байрамову, ее гражданского мужа Григория Истомина и подельника мужчины поймали в поселке Сагра и отправили под арест на 2 месяца 27 января. Мать двоих детей из Екатеринбурга обвиняют в содействии террористической деятельности.

Во время обысков сыщики обнаружили орудия преступления, символику вооруженного формирования Украины, средства коммуникации и схемы свердловского филиала ООО «РЖД». Об этом сообщили изданию «КП-Екатеринбург» в Центре общественных связей ФСБ.

Родственники матери двоих детей из Екатеринбурга не сомневаются: девушка не виновата. Со слов близких, свердловчанка пошла под арест из-за машины, которую у женщины взяли Григорий и его подельник. Транспортное средство — Toyota Avensis, — изначально было собственностью скончавшегося 9 лет назад брата Снежанны. Авто отдали екатеринбурженке в 2017 году.

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До задержания девушка трудилась сиделкой и осуществляла уход за больным ребенком. Байрамова по образованию психолог, диплом получила в Уральском федеральном университете. Девушку взяли под стражу на территории детского сада. Мама задержанной винит в случившемся гражданского мужа дочери.

14 февраля Снежанну Байрамову отказались отпускать под залог или домашний арест. Ее и Истомина отправили в СИЗО до 26 марта.

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