Семью из Екатеринбурга обвинили в работе на ВСУ

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Во время обысков сыщики обнаружили орудия преступления, символику вооруженного формирования Украины, средства коммуникации и схемы свердловского филиала ООО «РЖД». Об этом сообщили изданию «КП-Екатеринбург» в Центре общественных связей ФСБ.
Родственники матери двоих детей из Екатеринбурга не сомневаются: девушка не виновата. Со слов близких, свердловчанка пошла под арест из-за машины, которую у женщины взяли Григорий и его подельник. Транспортное средство — Toyota Avensis, — изначально было собственностью скончавшегося 9 лет назад брата Снежанны. Авто отдали екатеринбурженке в 2017 году.
До задержания девушка трудилась сиделкой и осуществляла уход за больным ребенком. Байрамова по образованию психолог, диплом получила в Уральском федеральном университете. Девушку взяли под стражу на территории детского сада. Мама задержанной винит в случившемся гражданского мужа дочери.
14 февраля Снежанну Байрамову отказались отпускать под залог или домашний арест. Ее и Истомина отправили в СИЗО до 26 марта.