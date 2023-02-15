Спасших из пожара в Ярославле беременную женщину и ребенка мужчин наградили

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Тогда пламя заблокировало выход из квартир и женщине, чтобы выбраться, ничего не оставалось, кроме как лезть через окно. При этом квартира находилась в высотном доме, пишет Е1.
Женщина и сын выбежали на балкон и кричали оттуда просьбы о помощи. Трое мужчин услышали крики и побежали их спасать. Один из героев оказался сотрудником МЧС, который из-за травмы был на больничном. Второй спасатель – сотрудник Росгвардии, а третий – житель соседнего дома. При этом многие прохожие начали снимать происходящее на видео.
Мужчина забрались на балкон на этаж ниже и вытащили и мальчика, и женщину. Евгений Воеводин, Кирилл Соловьев и Виталий Трубников получили благодарственные письма.