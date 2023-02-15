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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Спасших из пожара в Ярославле беременную женщину и ребенка мужчин наградили

15 февраля 2023, 15:13
Фото: 1MI
Троих мужчин, которые спасли из огня беременную женщину и ее сына, представили к наградам. Пожар произошел в Ярославле.

Тогда пламя заблокировало выход из квартир и женщине, чтобы выбраться, ничего не оставалось, кроме как лезть через окно. При этом квартира находилась в высотном доме, пишет Е1.

Женщина и сын выбежали на балкон и кричали оттуда просьбы о помощи. Трое мужчин услышали крики и побежали их спасать. Один из героев оказался сотрудником МЧС, который из-за травмы был на больничном. Второй спасатель – сотрудник Росгвардии, а третий – житель соседнего дома. При этом многие прохожие начали снимать происходящее на видео.

Мужчина забрались на балкон на этаж ниже и вытащили и мальчика, и женщину. Евгений Воеводин, Кирилл Соловьев и Виталий Трубников получили благодарственные письма.

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#Елена Озерова#Пожар#Спасатели#Награды#Общество
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